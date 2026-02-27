Украина. Премьер лига27 февраля 2026, 18:29 |
79
0
Эпицентр стал 27-м клубом, в ворота которого забил Ярмоленко в УПЛ
Вспомним все клубы, против которых отмечался забитыми мячами игрок Динамо
27 февраля 2026, 18:29 |
79
0
Эпицентр стал 27-м клубом в УПЛ, в ворота которого забивал Андрей Ярмоленко.
Произошло это в матче 18 тура, в котором Динамо победило Эпицентр со счетом 4:0.
В этой связи вспомним все команды, в матчах против которых Ярмоленко отмечался забитыми мячами.
Голы Андрея Ярмоленко в УПЛ (117) в разрезе клубов, в ворота которых забивал
- 15 – Черноморец
- 10 – Волынь
- 8 – Кривбасс, Ворскла
- 7 – Металлург Д.
- 5 – Оболонь, Шахтер, Днепр, Заря, Металлург З, Александрия, Карпаты
- 4 – Ильичевец, Таврия
- 3 – Арсенал, Металлист, Говерла, Олимпик, ЛНЗ
- 2 – Верес, Зирка, Сталь
- 1 – Полесье, Левый Берег, Колос, Севастополь, Эпицентр
Напомним, что гол в ворота Эпицентра стал 117-м для легенды Динамо в УПЛ.
Лучшие бомбардиры в истории УПЛ
- 124 – Максим Шацких (Узбекистан)
- 123 – Сергей Ребров (Украина)
- 117 – Евгений Селезнев (Украина)
- 117 – Андрей Ярмоленко (Украина)
- 105 – Андрей Воробей (Украина)
- 103 – Жуниор Мораес (Бразилия/Украина)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 февраля 2026, 17:28 0
Подопечные Олега Шандрука не смогли отобрать очки у «горняков»
Футбол | 27 февраля 2026, 09:11 12
Пономаренко рассказал, что его родственники встали на защиту Украины
Другие виды | 27.02.2026, 15:34
Олимпийские игры | 27.02.2026, 07:29
Футбол | 26.02.2026, 19:00
Комментарии 0
Популярные новости
26.02.2026, 14:15 11
25.02.2026, 17:44 4
26.02.2026, 21:59
27.02.2026, 15:17 48
26.02.2026, 00:28 2
Другие виды
27.02.2026, 07:30 2
26.02.2026, 08:00 11