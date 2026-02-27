Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эпицентр стал 27-м клубом, в ворота которого забил Ярмоленко в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 18:29
Эпицентр стал 27-м клубом, в ворота которого забил Ярмоленко в УПЛ

Вспомним все клубы, против которых отмечался забитыми мячами игрок Динамо

Эпицентр стал 27-м клубом, в ворота которого забил Ярмоленко в УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Эпицентр стал 27-м клубом в УПЛ, в ворота которого забивал Андрей Ярмоленко.

Произошло это в матче 18 тура, в котором Динамо победило Эпицентр со счетом 4:0.

В этой связи вспомним все команды, в матчах против которых Ярмоленко отмечался забитыми мячами.

Голы Андрея Ярмоленко в УПЛ (117) в разрезе клубов, в ворота которых забивал

  • 15 – Черноморец
  • 10 – Волынь
  • 8 – Кривбасс, Ворскла
  • 7 – Металлург Д.
  • 5 – Оболонь, Шахтер, Днепр, Заря, Металлург З, Александрия, Карпаты
  • 4 – Ильичевец, Таврия
  • 3 – Арсенал, Металлист, Говерла, Олимпик, ЛНЗ
  • 2 – Верес, Зирка, Сталь
  • 1 – Полесье, Левый Берег, Колос, Севастополь, Эпицентр

Напомним, что гол в ворота Эпицентра стал 117-м для легенды Динамо в УПЛ.

Лучшие бомбардиры в истории УПЛ

  • 124 – Максим Шацких (Узбекистан)
  • 123 – Сергей Ребров (Украина)
  • 117 – Евгений Селезнев (Украина)
  • 117 – Андрей Ярмоленко (Украина)
  • 105 – Андрей Воробей (Украина)
  • 103 – Жуниор Мораес (Бразилия/Украина)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Андрей Ярмоленко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
