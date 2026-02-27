Эпицентр стал 27-м клубом, в ворота которого забил Ярмоленко в УПЛ

Эпицентр стал 27-м клубом в УПЛ, в ворота которого забивал Андрей Ярмоленко.

Произошло это в матче 18 тура, в котором Динамо победило Эпицентр со счетом 4:0.

В этой связи вспомним все команды, в матчах против которых Ярмоленко отмечался забитыми мячами.

Голы Андрея Ярмоленко в УПЛ (117) в разрезе клубов, в ворота которых забивал

15 – Черноморец

10 – Волынь

8 – Кривбасс, Ворскла

7 – Металлург Д.

5 – Оболонь, Шахтер, Днепр, Заря, Металлург З, Александрия, Карпаты

4 – Ильичевец, Таврия

3 – Арсенал, Металлист, Говерла, Олимпик, ЛНЗ

2 – Верес, Зирка, Сталь

1 – Полесье, Левый Берег, Колос, Севастополь, Эпицентр

Напомним, что гол в ворота Эпицентра стал 117-м для легенды Динамо в УПЛ.

