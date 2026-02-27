Догнал Селезнева, впереди две легенды. Ярмоленко забил 117-й гол

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 14:59 | Обновлено 27 февраля 2026, 15:17
Ярмоленко приближается к Шацких

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Лидер Динамо Андрей Ярмоленко вышел на замену в матче УПЛ против Эпицентра и сразу же оформил красивый гол.

Для форварда это 117-й гол в матчах чемпионата Украины – Ярмоленко догнал Евгения Селезнева, с которым делит третье место в списке лучших бомбардиров первенства.

Впереди две легенды киевской команды: лидирует Максим Шацких со 124 голами, на втором месте находится Сергей Ребров, у которого 123 точных удара в чемпионатах Украины.

У Ярмоленко до конца сезона осталось 12 туров, чтобы побить рекорд Шацких.

Известно, что игрок планирует завершить карьеру после этого сезона.

По теме:
Игорь КОСТЮК – о победе Динамо, влиянии Ярмоленко и пенальти Бражко
ФОТО. Реакция Суркиса на дебют Суркиса-младшего за Динамо
Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Шацких Евгений Селезнев Сергей Ребров
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Якщо віддадуть йому всі можливі пенальті і ще сам заб'є з гри декілька, то може вийти на перше місце. Інакше важко буде.
