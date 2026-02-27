Догнал Селезнева, впереди две легенды. Ярмоленко забил 117-й гол
Ярмоленко приближается к Шацких
Лидер Динамо Андрей Ярмоленко вышел на замену в матче УПЛ против Эпицентра и сразу же оформил красивый гол.
Для форварда это 117-й гол в матчах чемпионата Украины – Ярмоленко догнал Евгения Селезнева, с которым делит третье место в списке лучших бомбардиров первенства.
Впереди две легенды киевской команды: лидирует Максим Шацких со 124 голами, на втором месте находится Сергей Ребров, у которого 123 точных удара в чемпионатах Украины.
У Ярмоленко до конца сезона осталось 12 туров, чтобы побить рекорд Шацких.
Известно, что игрок планирует завершить карьеру после этого сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка
Условия диктуют реалии войны