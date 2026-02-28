СУРКИС: «Если он будет играть в Динамо дальше, то должен быть лучше других»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал дебют своего племянника – голкипера Вячеслава Суркиса, и критику этого решения со стороны некоторых болельщиков:

– Поговорим о еще одном футболисте. Часть людей будет критиковать вас и тренера, что выходит игрок с фамилией Суркис.

– Пусть критикуют. Есть тренер. Я никогда не вмешиваюсь в выбор состава. Вячеславу исполнилось 20 лет, команда побеждала со счетом 4:0 – ему сделала подарок команда. И это запомнится ему на всю жизнь.

Будет ли он играть в киевском «Динамо», не будет, я не знаю – если будет, то его качество должно быть лучше, чем у других, возможно, на 50 процентов, потому что будут разговоры.

И зять Кристиан Биловар у меня, и племянник. Поэтому я понимаю, что критика была, есть и будет. Я отношусь к ней абсолютно спокойно, – признался Игорь Суркис.

Сын бывшего президента УАФ Григория Суркиса вышел на поле на 81-й минуте в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором подопечные Игоря Костюка разгромили «Эпицентр» со счетом 4:0.