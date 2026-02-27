Другие новости27 февраля 2026, 11:53 | Обновлено 27 февраля 2026, 11:54
67
0
Барселона лидирует в сезоне в топ-5 лигах по попаданию в каркас ворот
Каталонцы с большим отрывом опережают всех в этом рейтинге нефарта
Барселона с огромным отрывом лидирует в текущем сезоне в топ-5 лигах по количеству попаданий в каркас ворот соперников.
В «активе» блаугранас 27 подобных ударов в Ла Лиге.
На втором месте в этом рейтинге нефарта расположен Манчестер Юнайтед (18), третьим идет Интер (17).
Также множеством попаданий в каркас ворот отличились Бавария (15), Ювентус (15), РБ Лейпциг (15) и Ньюкасл Юнайтед (14).
Команды с наибольшим количеством попаданий в каркас ворот соперников в топ-5 лигах в сезоне 2025/26
- 27 – Барселона
- 18 – Манчестер Юнайтед
- 17 – Интер
- 15 – Бавария
- 15 – Ювентус
- 15 – РБ Лейпциг
- 14 – Ньюкасл Юнайтед
