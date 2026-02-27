Барселона лидирует в сезоне в топ-5 лигах по попаданию в каркас ворот

Барселона с огромным отрывом лидирует в текущем сезоне в топ-5 лигах по количеству попаданий в каркас ворот соперников.

В «активе» блаугранас 27 подобных ударов в Ла Лиге.

На втором месте в этом рейтинге нефарта расположен Манчестер Юнайтед (18), третьим идет Интер (17).

Также множеством попаданий в каркас ворот отличились Бавария (15), Ювентус (15), РБ Лейпциг (15) и Ньюкасл Юнайтед (14).

Команды с наибольшим количеством попаданий в каркас ворот соперников в топ-5 лигах в сезоне 2025/26