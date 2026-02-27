Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона лидирует в сезоне в топ-5 лигах по попаданию в каркас ворот
27 февраля 2026, 11:53 | Обновлено 27 февраля 2026, 11:54
67
0

Барселона лидирует в сезоне в топ-5 лигах по попаданию в каркас ворот

Каталонцы с большим отрывом опережают всех в этом рейтинге нефарта

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона с огромным отрывом лидирует в текущем сезоне в топ-5 лигах по количеству попаданий в каркас ворот соперников.

В «активе» блаугранас 27 подобных ударов в Ла Лиге.

На втором месте в этом рейтинге нефарта расположен Манчестер Юнайтед (18), третьим идет Интер (17).

Также множеством попаданий в каркас ворот отличились Бавария (15), Ювентус (15), РБ Лейпциг (15) и Ньюкасл Юнайтед (14).

Команды с наибольшим количеством попаданий в каркас ворот соперников в топ-5 лигах в сезоне 2025/26

  • 27 – Барселона
  • 18 – Манчестер Юнайтед
  • 17 – Интер
  • 15 – Бавария
  • 15 – Ювентус
  • 15 – РБ Лейпциг
  • 14 – Ньюкасл Юнайтед
статистика Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Манчестер Юнайтед Интер Милан Бавария Ювентус РБ Лейпциг Ньюкасл
Сергей Турчак Источник: Instagram
