Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Шахтер играет. Смотреть онлайн LIVE

27 февраля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

На стадии 1/8 финала выступит донецкий Шахтер, который занял 6-е место в основном раунде ЛК.

Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.

Участники 1/8 финала Лиги конференций:

Топ-8 основного раунда: Страсбург, Ракув, АЕК Афины, Спарта Прага, Райо Вальекано, Шахтер, Майнц, АЕК Ларнака

Победители 1/16 финала: Самсунспор, Риека, Целе, Фиорентина, АЗ Алкмаар, Кристал Пэлас, Лех Познань, Сигма Оломоуц

Донецкий Шахтер в 1/8 финала проведет матчи против турецкого Самсунспора или польского клуба Лех Познань.

Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта, четвертьфиналы запланированы на 9 и 16 апреля, полуфиналы состоятся 30 апреля и 7 мая. Финал намечен на 27 мая на стадионе Ред Булл Арена в немецком Лейпциге.

Видеотрансляция проводится 27 февраля в 15:00 на официальном сайте УЕФА.

🏆 Лига конференций УЕФА 2025/26

Потенциальные пары 1/8 финала. 12 и 19 марта

Лех (Польша) – Райо Вальекано (Испания) или Шахтер (Украина)

(Украина) АЗ Алкмаар (Нидерланды) – АЕК Афины (Греция) или Спарта Прага (Чехия)

Кристал Пэлас (Англия) – Майнц (Германия) или АЕК Ларнака (Кипр)

Фиорентина (Италия) – Страсбург (Франция) или Ракув (Польша)

Самсунспор (Турция) – Шахтер (Украина) или Райо Вальекано (Испания)

(Украина) или Райо Вальекано (Испания) Целе (Словения) – Спарта Прага (Чехия) или АЕК Афины (Греция)

Сигма Оломоуц (Чехия) – АЕК Ларнака (Кипр) или Майнц (Германия)

Риека (Хорватия) – Ракув (Польша) или Страсбург (Франция)

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика