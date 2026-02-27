Лишним будет ЛНЗ. Экс-игрок сборной Украины – о предстоящем туре УПЛ

Сегодня, 27 февраля стартует 18-й тур в Премьер-лиге, в котором намечается немало интригующих противостояний. О самых интересных из них сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Черноморца» и сборной Украины Юрий Сак.

– Юрий Николаевич, центральный матч тура состоится в Черкассах, где лидер ЛНЗ сыграет с третьей командой турнирной таблицы «Полесьем». Для житомирян, это определяющий поединок в борьбе за золото, если они, конечно, этого хотят?

– Я бы сказал, что определяющий в борьбе за тройку призеров, так как «Полесью» на пятки наступает «Динамо», которое, уверен, не оставляет надежд поправить свое турнирной положение.

– На ваш взгляд, на чьей стороне преимущество в этом противостоянии?

– Я больше склоняюсь к тому, что победу в этой игре одержит «Полесье».

– Аргументируйте.

– ЛНЗ знает, как добиваться результата, что они продемонстрировали в первой части чемпионата. У черкасской команды хорошие нападающие. Однако по командным действиям лучше будет выглядеть «Полесье». Тем более что подопечные Руслана Ротаня жаждут реванша за поражение в первом круге.

– Ваш прогноз будет на руку «Шахтеру». Или «Верес» сможет вставить палки в колеса «горнякам»?

– Палку в колеса может вставить кто угодно. Но насколько сильно, другой вопрос (улыбается). Как это сделала «Полтава» в матче с «Динамо» у ровенчан вряд ли получится, поскольку класс исполнителей донецкой команды намного выше.

– Возвращаясь к ЛНЗ. Как вы считаете, команда Виталия Пономарева сможет выдержать темп дистанции, предложенный ими же в первой части чемпионата?

– Уверен, что они будут цепляться до последнего, но в тройку призеров не попадут. Там будут другие команды.

– Какую роль в этом споре вы отводите «Динамо»?

– Динамовцы будут в числе первых трех команд по итогам чемпионата, вот только вторыми или третьими, пока вопрос. Помешать киевлянам взять серебро может «Полесье».

– На чем основывается ваш оптимизм относительно прогресса киевлян?

– «Динамо» есть «Динамо». Если я не ошибаюсь, то без медалей команда оставалась только один раз. Да и то, было это 13 лет назад. Поэтому они поставят на карту все, чтобы избежать провала.

– В прошлом туре «Динамо» добыло минимальную победу над «Рухом». Киевляне вас убедили?

– Не убедили. Но более продуктивно, считаю, хозяевам помешал сыграть некачественный газон. «Динамо» по ходу второй части чемпионата будет прибавлять. Поэтому я практически не сомневаюсь, что сегодня команда возьмет три очка в поединке с «Эпицентром», хотя подопечные Сергея Нагорняка попортят нервы фавориту.

– Тот состав, который есть под рукой Игоря Костюка в следующем сезоне может возвратить «Динамо» на вершину?

– Нет. Команду необходимо усиливать. За счет внутренних резервов это будет сделать крайне сложно. Посмотрим, как будет дальше, но осень показала, что у киевлян большие проблемы в обороне. В первой части чемпионата команда не пропускала только в трех матчах из 16-ти. Это катастрофически много.

– Если в середине турнирной таблицы ситуация более-менее ясна, то в подвале соперничество серьезное. Кто на ваш взгляд, окажется в числе неудачников?

– Явным аутсайдером выглядит «Полтава». Также крайне сложно удержаться в Премьер-лиге будет и «Александрии». Ситуация для них усугубиться, если засчитают поражение в несыгранном матче с «Оболонью», которой эта, так называемая победа, будет очень кстати, поскольку и киевлян я бы отнес к числу команд, которых ждет очень жаркая весна в борьбе за место под солнцем. Ну, естественно, и «Кудровка» с «Эпицентром» будут в этом замесе.

– Можно сказать, что для «Полтавы» матч с «Кудровкой» решающий в борьбе за выживание?

– В принципе, да. Если полтавчане не возьмут три очка, то шансов удержаться в Премьер-лиге у них практически не останется. Я бы этот поединок назвал вторым центральным в туре. Для «Кудровки» это тоже в какой-то мере определяющая игра, поскольку победа заметно улучшит ее перспективы на положительное решение задачи на сезон.

УПЛ. 18-й тур

27.02.26

«Динамо» – «Эпицентр» – 13:00

«Шахтер» – «Верес» – 15:30

28.02.2026

ЛНЗ – «Полесье» – 13:00

«Металлист 1925» – «Александрия» – 15:30

01.03.2026

«Кривбасс» – «Заря» – 13:00

«Оболонь» – «Рух» – 15:30

«Карпаты» – «Колос» – 18:00

02.03.2026

«Полтава» – «Кудровка» – 13:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 17-го тура