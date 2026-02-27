Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лишним будет ЛНЗ. Экс-игрок сборной Украины – о предстоящем туре УПЛ
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 07:45
Лишним будет ЛНЗ. Экс-игрок сборной Украины – о предстоящем туре УПЛ

Юрий Сак считает, что в центральном матче игрового дня «Полесье» обыграет лидера турнирной таблицы

Лишним будет ЛНЗ. Экс-игрок сборной Украины – о предстоящем туре УПЛ
ЛНЗ. Полесье – ЛНЗ

Сегодня, 27 февраля стартует 18-й тур в Премьер-лиге, в котором намечается немало интригующих противостояний. О самых интересных из них сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Черноморца» и сборной Украины Юрий Сак.

– Юрий Николаевич, центральный матч тура состоится в Черкассах, где лидер ЛНЗ сыграет с третьей командой турнирной таблицы «Полесьем». Для житомирян, это определяющий поединок в борьбе за золото, если они, конечно, этого хотят?
– Я бы сказал, что определяющий в борьбе за тройку призеров, так как «Полесью» на пятки наступает «Динамо», которое, уверен, не оставляет надежд поправить свое турнирной положение.

– На ваш взгляд, на чьей стороне преимущество в этом противостоянии?
– Я больше склоняюсь к тому, что победу в этой игре одержит «Полесье».

– Аргументируйте.
– ЛНЗ знает, как добиваться результата, что они продемонстрировали в первой части чемпионата. У черкасской команды хорошие нападающие. Однако по командным действиям лучше будет выглядеть «Полесье». Тем более что подопечные Руслана Ротаня жаждут реванша за поражение в первом круге.

– Ваш прогноз будет на руку «Шахтеру». Или «Верес» сможет вставить палки в колеса «горнякам»?
– Палку в колеса может вставить кто угодно. Но насколько сильно, другой вопрос (улыбается). Как это сделала «Полтава» в матче с «Динамо» у ровенчан вряд ли получится, поскольку класс исполнителей донецкой команды намного выше.

– Возвращаясь к ЛНЗ. Как вы считаете, команда Виталия Пономарева сможет выдержать темп дистанции, предложенный ими же в первой части чемпионата?
– Уверен, что они будут цепляться до последнего, но в тройку призеров не попадут. Там будут другие команды.

– Какую роль в этом споре вы отводите «Динамо»?
– Динамовцы будут в числе первых трех команд по итогам чемпионата, вот только вторыми или третьими, пока вопрос. Помешать киевлянам взять серебро может «Полесье».

– На чем основывается ваш оптимизм относительно прогресса киевлян?
– «Динамо» есть «Динамо». Если я не ошибаюсь, то без медалей команда оставалась только один раз. Да и то, было это 13 лет назад. Поэтому они поставят на карту все, чтобы избежать провала.

– В прошлом туре «Динамо» добыло минимальную победу над «Рухом». Киевляне вас убедили?
– Не убедили. Но более продуктивно, считаю, хозяевам помешал сыграть некачественный газон. «Динамо» по ходу второй части чемпионата будет прибавлять. Поэтому я практически не сомневаюсь, что сегодня команда возьмет три очка в поединке с «Эпицентром», хотя подопечные Сергея Нагорняка попортят нервы фавориту.

– Тот состав, который есть под рукой Игоря Костюка в следующем сезоне может возвратить «Динамо» на вершину?
– Нет. Команду необходимо усиливать. За счет внутренних резервов это будет сделать крайне сложно. Посмотрим, как будет дальше, но осень показала, что у киевлян большие проблемы в обороне. В первой части чемпионата команда не пропускала только в трех матчах из 16-ти. Это катастрофически много.

– Если в середине турнирной таблицы ситуация более-менее ясна, то в подвале соперничество серьезное. Кто на ваш взгляд, окажется в числе неудачников?
– Явным аутсайдером выглядит «Полтава». Также крайне сложно удержаться в Премьер-лиге будет и «Александрии». Ситуация для них усугубиться, если засчитают поражение в несыгранном матче с «Оболонью», которой эта, так называемая победа, будет очень кстати, поскольку и киевлян я бы отнес к числу команд, которых ждет очень жаркая весна в борьбе за место под солнцем. Ну, естественно, и «Кудровка» с «Эпицентром» будут в этом замесе.

– Можно сказать, что для «Полтавы» матч с «Кудровкой» решающий в борьбе за выживание?
– В принципе, да. Если полтавчане не возьмут три очка, то шансов удержаться в Премьер-лиге у них практически не останется. Я бы этот поединок назвал вторым центральным в туре. Для «Кудровки» это тоже в какой-то мере определяющая игра, поскольку победа заметно улучшит ее перспективы на положительное решение задачи на сезон.

УПЛ. 18-й тур

27.02.26

«Динамо» – «Эпицентр» – 13:00

«Шахтер» – «Верес» – 15:30

28.02.2026

ЛНЗ – «Полесье» – 13:00

«Металлист 1925» – «Александрия» – 15:30

01.03.2026

«Кривбасс» – «Заря» – 13:00

«Оболонь» – «Рух» – 15:30

«Карпаты» – «Колос» – 18:00

02.03.2026

«Полтава» – «Кудровка» – 13:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 17-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 17 12 2 3 22 - 8 28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 38
2 Шахтер Донецк 17 11 5 1 45 - 12 27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 38
3 Полесье 17 10 3 4 28 - 11 28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 33
4 Динамо Киев 17 8 5 4 36 - 21 27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 29
5 Кривбасс 17 7 6 4 28 - 24 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 27
6 Металлист 1925 16 6 7 3 18 - 12 28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 25
7 Колос Ковалевка 17 6 7 4 17 - 15 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 25
8 Заря 17 6 6 5 21 - 20 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия 24
9 Верес 16 5 6 5 16 - 19 27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 21
10 Карпаты Львов 17 4 7 6 20 - 24 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 19
11 Рух Львов 17 6 1 10 15 - 24 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 19
12 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17
13 Кудровка 17 4 4 9 21 - 32 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 16
14 Эпицентр 17 4 2 11 18 - 29 27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 14
15 Александрия 16 2 5 9 14 - 28 28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 11
16 Полтава 17 2 3 12 16 - 41 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 9
Полная таблица
Сергей Демьянчук
DK2025
Спорт уа в массовом порядке выпускает типа прогнозистов против ЛНЗ. Было ожидаемо. Акмет-пиар-антикомпания теперь будет против Черкасс
