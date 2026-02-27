Лишним будет ЛНЗ. Экс-игрок сборной Украины – о предстоящем туре УПЛ
Юрий Сак считает, что в центральном матче игрового дня «Полесье» обыграет лидера турнирной таблицы
Сегодня, 27 февраля стартует 18-й тур в Премьер-лиге, в котором намечается немало интригующих противостояний. О самых интересных из них сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Черноморца» и сборной Украины Юрий Сак.
– Юрий Николаевич, центральный матч тура состоится в Черкассах, где лидер ЛНЗ сыграет с третьей командой турнирной таблицы «Полесьем». Для житомирян, это определяющий поединок в борьбе за золото, если они, конечно, этого хотят?
– Я бы сказал, что определяющий в борьбе за тройку призеров, так как «Полесью» на пятки наступает «Динамо», которое, уверен, не оставляет надежд поправить свое турнирной положение.
– На ваш взгляд, на чьей стороне преимущество в этом противостоянии?
– Я больше склоняюсь к тому, что победу в этой игре одержит «Полесье».
– Аргументируйте.
– ЛНЗ знает, как добиваться результата, что они продемонстрировали в первой части чемпионата. У черкасской команды хорошие нападающие. Однако по командным действиям лучше будет выглядеть «Полесье». Тем более что подопечные Руслана Ротаня жаждут реванша за поражение в первом круге.
– Ваш прогноз будет на руку «Шахтеру». Или «Верес» сможет вставить палки в колеса «горнякам»?
– Палку в колеса может вставить кто угодно. Но насколько сильно, другой вопрос (улыбается). Как это сделала «Полтава» в матче с «Динамо» у ровенчан вряд ли получится, поскольку класс исполнителей донецкой команды намного выше.
– Возвращаясь к ЛНЗ. Как вы считаете, команда Виталия Пономарева сможет выдержать темп дистанции, предложенный ими же в первой части чемпионата?
– Уверен, что они будут цепляться до последнего, но в тройку призеров не попадут. Там будут другие команды.
– Какую роль в этом споре вы отводите «Динамо»?
– Динамовцы будут в числе первых трех команд по итогам чемпионата, вот только вторыми или третьими, пока вопрос. Помешать киевлянам взять серебро может «Полесье».
– На чем основывается ваш оптимизм относительно прогресса киевлян?
– «Динамо» есть «Динамо». Если я не ошибаюсь, то без медалей команда оставалась только один раз. Да и то, было это 13 лет назад. Поэтому они поставят на карту все, чтобы избежать провала.
– В прошлом туре «Динамо» добыло минимальную победу над «Рухом». Киевляне вас убедили?
– Не убедили. Но более продуктивно, считаю, хозяевам помешал сыграть некачественный газон. «Динамо» по ходу второй части чемпионата будет прибавлять. Поэтому я практически не сомневаюсь, что сегодня команда возьмет три очка в поединке с «Эпицентром», хотя подопечные Сергея Нагорняка попортят нервы фавориту.
– Тот состав, который есть под рукой Игоря Костюка в следующем сезоне может возвратить «Динамо» на вершину?
– Нет. Команду необходимо усиливать. За счет внутренних резервов это будет сделать крайне сложно. Посмотрим, как будет дальше, но осень показала, что у киевлян большие проблемы в обороне. В первой части чемпионата команда не пропускала только в трех матчах из 16-ти. Это катастрофически много.
– Если в середине турнирной таблицы ситуация более-менее ясна, то в подвале соперничество серьезное. Кто на ваш взгляд, окажется в числе неудачников?
– Явным аутсайдером выглядит «Полтава». Также крайне сложно удержаться в Премьер-лиге будет и «Александрии». Ситуация для них усугубиться, если засчитают поражение в несыгранном матче с «Оболонью», которой эта, так называемая победа, будет очень кстати, поскольку и киевлян я бы отнес к числу команд, которых ждет очень жаркая весна в борьбе за место под солнцем. Ну, естественно, и «Кудровка» с «Эпицентром» будут в этом замесе.
– Можно сказать, что для «Полтавы» матч с «Кудровкой» решающий в борьбе за выживание?
– В принципе, да. Если полтавчане не возьмут три очка, то шансов удержаться в Премьер-лиге у них практически не останется. Я бы этот поединок назвал вторым центральным в туре. Для «Кудровки» это тоже в какой-то мере определяющая игра, поскольку победа заметно улучшит ее перспективы на положительное решение задачи на сезон.
УПЛ. 18-й тур
27.02.26
«Динамо» – «Эпицентр» – 13:00
«Шахтер» – «Верес» – 15:30
28.02.2026
ЛНЗ – «Полесье» – 13:00
«Металлист 1925» – «Александрия» – 15:30
01.03.2026
«Кривбасс» – «Заря» – 13:00
«Оболонь» – «Рух» – 15:30
«Карпаты» – «Колос» – 18:00
02.03.2026
«Полтава» – «Кудровка» – 13:00
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 17-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|17
|12
|2
|3
|22 - 8
|28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ
|38
|2
|Шахтер Донецк
|17
|11
|5
|1
|45 - 12
|27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк
|38
|3
|Полесье
|17
|10
|3
|4
|28 - 11
|28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр
|33
|4
|Динамо Киев
|17
|8
|5
|4
|36 - 21
|27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев
|29
|5
|Кривбасс
|17
|7
|6
|4
|28 - 24
|01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес
|27
|6
|Металлист 1925
|16
|6
|7
|3
|18 - 12
|28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря
|25
|7
|Колос Ковалевка
|17
|6
|7
|4
|17 - 15
|01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев
|25
|8
|Заря
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия
|24
|9
|Верес
|16
|5
|6
|5
|16 - 19
|27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов
|21
|10
|Карпаты Львов
|17
|4
|7
|6
|20 - 24
|01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925
|19
|11
|Рух Львов
|17
|6
|1
|10
|15 - 24
|01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка
|19
|12
|Оболонь
|16
|4
|5
|7
|12 - 27
|01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|17
|13
|Кудровка
|17
|4
|4
|9
|21 - 32
|02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка
|16
|14
|Эпицентр
|17
|4
|2
|11
|18 - 29
|27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр
|14
|15
|Александрия
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|11
|16
|Полтава
|17
|2
|3
|12
|16 - 41
|02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ
|9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец жалеет, что не смог раньше выучить иностранный язык
Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань