Александр БАБИЧ: «Из первой четверки пока самое слабое звено – Динамо

В украинской Премьер-лиге продолжается 17-й и он же первый тур после зимнего перерыва. На данный момент свои матчи уже закончили главные претенденты на медали, а это ЛНЗ, «Шахтер», «Полесье» и «Динамо». Все эти команды добыли победы, что подтверждает их серьезные намерения в текущем сезоне.

О том, так ли это сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный отечественный тренер Александр Бабич.

– Александр Александрович, после неполного первого весеннего тура можно сказать, что за медали УПЛ будут бороться только четыре команды?

– Исходя из тех результатов, что мы увидели, то так оно и будет. А ближайшие несколько туров дадут ответ на вопрос, кто из этих коллективов, за что конкретно сможет соперничать.

– ЛНЗ, «Шахтер», «Полесье», «Динамо». Все ли были убедительны в этот уик-энд?

– Можно сказать, что ЛНЗ в матче с «Эпицентром» победил (2:0) в своем стиле. Это то, что они наигрывали на сборах и то, что у них получалось лучше всего в осенней части сезона.

Что касается «Шахтера», то до выхода Лассины Траоре, у них был не голевой поединок с «Карпатами». Вроде, счет и крупный (3:0), но игра была очень сложной для «горняков». Здесь сказался класс исполнителей.

Матч «Колос» – «Полесье», как по мне, был пока наиболее динамичным в этом туре. Несмотря на победу житомирян (2:0), мне понравилась коваливская команда, как минимум на один гол она наиграла. Подопечные Руслана Ротаня выиграли заслуженно, но это не была победа убедительной.

Самым же сложным оказался поединок для «Динамо». Возможно, более конструктивно сыграть киевлянам помешал не качественный газон, тем не менее, победа была не уверенной. Может, подопечные Игоря Костюка будут прибавлять, но пока среди первых четырех команд динамовцы выглядели самым слабым звеном. Видно, что киевлянам пока не хватает класса и мастерства вскрывать такую организованную оборону, которая, к примеру, была у «Руха». Во многом благодаря выходу на поле Буяльского хозяевам удалось перевернуть игру (1:0).

– Сейчас уже можно сказать, что герой тура Лассина Траоре?

– Думаю, да. По крайней мере, для «Шахтера» в плане завоевания трех очков, так и есть. Тем более для него самого это большое достижение в одном поединке, ведь раньше он даже и дублем не отличался в одной игре.

– Кому-то из команд второго эшелона реально вклиниться в борьбу за медали?

– «Зарю» мы пока не видели. «Колос» проиграл, а «Металлист 1925» и «Кривбасс» сыграли вничью. Я большего ожидал от харьковчан, учитывая кадровые потери криворожан. Сложно сказать, на счет борьбы за медали, но для меня из всех перечисленных команд лучшего всего пока выглядит «Колос».