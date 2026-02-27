Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026

Руководство «Манчестер Юнайтед» изучает возможность приглашения Роберто Мартинеса на должность главного тренера. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, испанский специалист включен в список приоритетных кандидатов «красных дьяволов», так как ожидается его уход из сборной Португалии.

52-летний тренер возглавляет португальскую национальную команду с января 2023 года. Его текущий контракт действителен до конца июля 2026 года. Стоит отметить, что под руководством Мартинеса португальцы стали триумфаторами Лиги наций в 2025 году.

На данный момент пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» занимает Майкл Каррик, чье соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.