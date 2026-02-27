Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026
Англия
27 февраля 2026, 02:43 | Обновлено 27 февраля 2026, 02:44
84
0

Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026

Руководство Манчестер Юнайтед изучает возможность приглашения Роберто Мартинеса

27 февраля 2026, 02:43 | Обновлено 27 февраля 2026, 02:44
84
0
Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026
УЕФА. Роберто Мартинес

Руководство «Манчестер Юнайтед» изучает возможность приглашения Роберто Мартинеса на должность главного тренера. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, испанский специалист включен в список приоритетных кандидатов «красных дьяволов», так как ожидается его уход из сборной Португалии.

52-летний тренер возглавляет португальскую национальную команду с января 2023 года. Его текущий контракт действителен до конца июля 2026 года. Стоит отметить, что под руководством Мартинеса португальцы стали триумфаторами Лиги наций в 2025 году.

На данный момент пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» занимает Майкл Каррик, чье соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

По теме:
Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола
Многомиллионный новичок Ливерпуля может покинуть клуб уже летом
Реал шокировал футбольный мир двумя финансовыми рекордами
Роберто Мартинес Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига сборная Португалии по футболу Майкл Каррик
Михаил Олексиенко Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26 февраля 2026, 06:23 25
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала

В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай

Новый скандал на старой базе Черноморца. Там тренируют собак
Футбол | 26 февраля 2026, 18:50 6
Новый скандал на старой базе Черноморца. Там тренируют собак
Новый скандал на старой базе Черноморца. Там тренируют собак

Ситуация на базе одесского клуба

Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Футбол | 26.02.2026, 09:36
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Футбол | 26.02.2026, 07:23
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27.02.2026, 00:34
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 22
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 80
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
25.02.2026, 01:45 1
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем