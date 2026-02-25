Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона ведет переговоры с форвардом МЮ. Возникли проблемы с клубом АПЛ
Англия
25 февраля 2026, 17:59 | Обновлено 25 февраля 2026, 18:49
Барселона ведет переговоры с форвардом МЮ. Возникли проблемы с клубом АПЛ

Рэшфорд хочет остаться, но Манчестер Юнайтед не снижает цену

Барселона ведет переговоры с форвардом МЮ. Возникли проблемы с клубом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine.Маркус Рэшфорд

Руководство Барселоны встретилось с агентами форварда Маркуса Рэшфорда для обсуждения летнего трансфера игрока, который сейчас выступает на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

Футболист хочет остаться в каталонской команде, где ему удалось вернуть хорошую форму, однако проблемой остается позиция МЮ.

Клубы договорились, что Барселона может выкупить Рэшфорда за 30 миллионов евро, однако из-за финансовых проблем клуб пытается снизить эту сумму.

Манчестер Юнайтед пока отказывается менять трансферную сумму.

Маркус в нынешнем сезоне забил 10 голов и сделал 10 результативных передач в 34 матчах.

Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
