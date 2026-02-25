Барселона ведет переговоры с форвардом МЮ. Возникли проблемы с клубом АПЛ
Рэшфорд хочет остаться, но Манчестер Юнайтед не снижает цену
Руководство Барселоны встретилось с агентами форварда Маркуса Рэшфорда для обсуждения летнего трансфера игрока, который сейчас выступает на правах аренды из Манчестер Юнайтед.
Футболист хочет остаться в каталонской команде, где ему удалось вернуть хорошую форму, однако проблемой остается позиция МЮ.
Клубы договорились, что Барселона может выкупить Рэшфорда за 30 миллионов евро, однако из-за финансовых проблем клуб пытается снизить эту сумму.
Манчестер Юнайтед пока отказывается менять трансферную сумму.
Маркус в нынешнем сезоне забил 10 голов и сделал 10 результативных передач в 34 матчах.
