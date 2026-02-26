Панатинаикос четвертый раз за 3 сезона пробивал послематчевые пенальти
Греки одержали 75% побед в этих четырех противостояниях
Греческий Панатинаикос в четвертый раз за три сезона заканчивал еврокубковое противостояние послематчевой серией пенальти.
На этот раз это произошло в 1/16 финала Лиги Европы. Греческий клуб победил чешскую Викторию только после пробития одиннадцатиметровых ударов (2:2 дома, 1:1 на выезде, 4:3 – по пенальти).
Ранее в этом сезоне Панатинаикос в квалификации Лиги Европы подобным образом прошел донецкий Шахтер (0:0 дома, 0:0 на выезде, 4:3 – по пенальти).
В прошлом сезоне также в Лиге Европы Панатинаикос с Аяксом устроили настоящее шоу в серии послематчевых пенальти (0:1 дома, 1:0 на выезде, 12:13 – по пенальти).
В сезоне 2023/24 греки в противостоянии ЛЧ против Марселя были сильнее в послематчевой лотерее (1:0 дома, 1:2 на выезде, 5:3 – по пенальти).
Если за эти три сезона Панатинаикос четыре раза участвовал в серии пенальти, то ранее в еврокубковой истории никогда не случалось подобного с греческим клубом.
Как мы видим, процент побед Панатинаикоса в этих лотереях – 75%.
Еврокубковые противостояния с участием Панатинаикоса, которые закончились послематчевой серией пенальти:
- 2025/26: ЛЕ, Панатинаикос – Виктория – 2:2-1:1 (4:3 – пен.)
- 2025/26: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер 0:0-0:0 (4:3 – пен.)
- 2024/25: ЛЕ, Панатинаикос – Аякс – 0:1-1:0 (12:13 – пен.)
- 2023/24: ЛЧ, Панатинаикос – Марсель – 1:0-1:2 (5:3 – пен.)
Ελλάς - Ευρώπη - Παναθηναϊκός! Σπουδαία πρόκριση για την Τριφυλλάρα μας στα πέναλτι! Φύγαμε για τους 16! #Panathinaikos #PAOFC #PLZPAO #UEL #GB32 pic.twitter.com/dQTYw4od2c— Panathinaikos F.C. (@paofc_) February 26, 2026
