Панатинаикос четвертый раз за 3 сезона пробивал послематчевые пенальти

Греческий Панатинаикос в четвертый раз за три сезона заканчивал еврокубковое противостояние послематчевой серией пенальти.

На этот раз это произошло в 1/16 финала Лиги Европы. Греческий клуб победил чешскую Викторию только после пробития одиннадцатиметровых ударов (2:2 дома, 1:1 на выезде, 4:3 – по пенальти).

Ранее в этом сезоне Панатинаикос в квалификации Лиги Европы подобным образом прошел донецкий Шахтер (0:0 дома, 0:0 на выезде, 4:3 – по пенальти).

В прошлом сезоне также в Лиге Европы Панатинаикос с Аяксом устроили настоящее шоу в серии послематчевых пенальти (0:1 дома, 1:0 на выезде, 12:13 – по пенальти).

В сезоне 2023/24 греки в противостоянии ЛЧ против Марселя были сильнее в послематчевой лотерее (1:0 дома, 1:2 на выезде, 5:3 – по пенальти).

Если за эти три сезона Панатинаикос четыре раза участвовал в серии пенальти, то ранее в еврокубковой истории никогда не случалось подобного с греческим клубом.

Как мы видим, процент побед Панатинаикоса в этих лотереях – 75%.

Еврокубковые противостояния с участием Панатинаикоса, которые закончились послематчевой серией пенальти: