Карлос Алькарас выиграл 90,8% своих подач на старте сезона 2026 года

Улучшение подачи стало основой успеха 22-летнего теннисиста, первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса – показывает Анализ Infosys ATP.

В этом году Алькарас вышел на новый уровень, добившись улучшения по всем показателям подачи и выиграв 90,8% своих подач в 12 матчах. Первый номер рейтинга ATP выиграл 12 из 12 поединков, завоевал трофей Открытого чемпионата Австралии и стал победителем пятисотника в Дохе.

Карлос стал играть чуть лучше по всем статистическим категориям по сравнению с 2025 годом.

Испанец показывает более высокий процент первых подач – 68,3% против 64,2%, выигрывает немного больше очков на первой – 74,3% против 74,1%, на второй – 59,4% против 56,8%. В среднем делает больше эйсов за игру – 6,1% против 5,8%.

Особенно хорошо испанский теннисист справляется с защитой второй подачи. По состоянию на понедельник, 23 февраля, Карлос занимает третье место в рейтинге, выиграв 56% очков на второй за всю свою карьеру, уступая только Рафаэлю Надалю (57,1%) и Роджеру Федереру (56,8%).

В этом году Карлитос уже завоевал 59,4% очков на второй подаче, что значительно превышает эти показатели.