Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас выиграл 90,8% своих подач на старте сезона 2026 года
ATP
26 февраля 2026, 18:29 |
13
0

Карлос Алькарас выиграл 90,8% своих подач на старте сезона 2026 года

Infosys ATP анализирует успех испанца в подаче и не только

26 февраля 2026, 18:29 |
13
0
Карлос Алькарас выиграл 90,8% своих подач на старте сезона 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Улучшение подачи стало основой успеха 22-летнего теннисиста, первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса – показывает Анализ Infosys ATP.

В этом году Алькарас вышел на новый уровень, добившись улучшения по всем показателям подачи и выиграв 90,8% своих подач в 12 матчах. Первый номер рейтинга ATP выиграл 12 из 12 поединков, завоевал трофей Открытого чемпионата Австралии и стал победителем пятисотника в Дохе.

Карлос стал играть чуть лучше по всем статистическим категориям по сравнению с 2025 годом.

Испанец показывает более высокий процент первых подач – 68,3% против 64,2%, выигрывает немного больше очков на первой – 74,3% против 74,1%, на второй – 59,4% против 56,8%. В среднем делает больше эйсов за игру – 6,1% против 5,8%.

Особенно хорошо испанский теннисист справляется с защитой второй подачи. По состоянию на понедельник, 23 февраля, Карлос занимает третье место в рейтинге, выиграв 56% очков на второй за всю свою карьеру, уступая только Рафаэлю Надалю (57,1%) и Роджеру Федереру (56,8%).

В этом году Карлитос уже завоевал 59,4% очков на второй подаче, что значительно превышает эти показатели.

По теме:
У Алькараса в 22 года – 60 недель на вершине ATP. Только один был моложе
ВИДЕО. Федерер посетил матч Вавринки. Как Стэн стартовал на турнире в Дубае
ФОТО. Спустя 26 лет. Надаль покатался на лыжах после длительного перерыва
Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль Роджер Федерер статистика
Алина Грушко Источник: ATP Tour
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 25 февраля 2026, 21:49 9
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ

Самарджич реализовал пенальти и позволил «бергамаскам» одолеть «Боруссию» Дортмунд

Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля
Футбол | 26 февраля 2026, 11:33 14
Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля
Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля

Помешал неподготовленный газон

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Футбол | 25.02.2026, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Футбол | 26.02.2026, 09:23
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Теннис | 26.02.2026, 14:15
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
25.02.2026, 08:39 6
Олимпийские игры
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 15
Теннис
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 4
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
25.02.2026, 01:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем