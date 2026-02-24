У Алькараса в 22 года – 60 недель на вершине ATP. Только один был моложе
Ллейтону Хьюитту покорилась эта отметка в 21 год и 316 дней
Семикратный обладатель трофеев Grand Slam, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас достиг очередного cолидного показателя.
Карлос в возрасте 22 лет и 294 дней стал вторым самым молодым теннисистом в истории, который провел на вершине мирового рейтинга 60 недель. Рекорд принадлежит Ллейтону Хьюитту – 21 год и 316 дней.
Алькарас стал лишь 13-м тенниситом за 53 года, который провел столько времени на вершине этого вида спорта.
Самые молодые теннисисты с 60-ю неделями на первом месте рейтинга АТР
- 5 место: Джон Макинрой – 23 года и 174 дня
Макинрою было 23 года и 174 дня, когда он отпраздновал свою 60-ю неделю на первом месте мирового рейтинга ATP в августе 1982 года.
- 4 место: Джимми Коннорс – 23 года и 13 дней
Восьмикратный обладатель трофеев Grand Slam в одиночном разряде отпраздновал свою 60-ю неделю на вершине рейтинга ATP в сентябре 1975 года.
- 3 место: Пит Сампрас – 22 года и 313 дней
Четырнадцатикратный обладатель трофеев Grand Slam Сампрас провел свою 60-ю неделю на первом месте мирового рейтинга ATP в июне 1994 года.
- 2 место: Карлос Алькарас – 22 года и 294 дня
Алькарас является вторым самым молодым теннисистом, который провел 60 недель на первом месте мирового рейтинга ATP.
- 1 место: Ллейтон Хьюитт – 21 год и 316 дней
Хьюитт провел свою 60-ю неделю на первом месте в мировом рейтинге ATP в начале 2003 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вивчаренко заинтересовала «Филадельфия»
Предложения рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций