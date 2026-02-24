У Алькараса в 22 года – 60 недель на вершине ATP. Только один был моложе

Семикратный обладатель трофеев Grand Slam, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас достиг очередного cолидного показателя.

Карлос в возрасте 22 лет и 294 дней стал вторым самым молодым теннисистом в истории, который провел на вершине мирового рейтинга 60 недель. Рекорд принадлежит Ллейтону Хьюитту – 21 год и 316 дней.

Алькарас стал лишь 13-м тенниситом за 53 года, который провел столько времени на вершине этого вида спорта.

Самые молодые теннисисты с 60-ю неделями на первом месте рейтинга АТР

5 место: Джон Макинрой – 23 года и 174 дня

Макинрою было 23 года и 174 дня, когда он отпраздновал свою 60-ю неделю на первом месте мирового рейтинга ATP в августе 1982 года.

4 место: Джимми Коннорс – 23 года и 13 дней

Восьмикратный обладатель трофеев Grand Slam в одиночном разряде отпраздновал свою 60-ю неделю на вершине рейтинга ATP в сентябре 1975 года.

3 место: Пит Сампрас – 22 года и 313 дней

Четырнадцатикратный обладатель трофеев Grand Slam Сампрас провел свою 60-ю неделю на первом месте мирового рейтинга ATP в июне 1994 года.

2 место: Карлос Алькарас – 22 года и 294 дня

Алькарас является вторым самым молодым теннисистом, который провел 60 недель на первом месте мирового рейтинга ATP.

1 место: Ллейтон Хьюитт – 21 год и 316 дней

Хьюитт провел свою 60-ю неделю на первом месте в мировом рейтинге ATP в начале 2003 года.