Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. У Алькараса в 22 года – 60 недель на вершине ATP. Только один был моложе
ATP
24 февраля 2026, 09:57 |
434
0

У Алькараса в 22 года – 60 недель на вершине ATP. Только один был моложе

Ллейтону Хьюитту покорилась эта отметка в 21 год и 316 дней

24 февраля 2026, 09:57 |
434
0
У Алькараса в 22 года – 60 недель на вершине ATP. Только один был моложе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Семикратный обладатель трофеев Grand Slam, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас достиг очередного cолидного показателя.

Карлос в возрасте 22 лет и 294 дней стал вторым самым молодым теннисистом в истории, который провел на вершине мирового рейтинга 60 недель. Рекорд принадлежит Ллейтону Хьюитту – 21 год и 316 дней.

Алькарас стал лишь 13-м тенниситом за 53 года, который провел столько времени на вершине этого вида спорта.

Самые молодые теннисисты с 60-ю неделями на первом месте рейтинга АТР

  • 5 место: Джон Макинрой – 23 года и 174 дня

Макинрою было 23 года и 174 дня, когда он отпраздновал свою 60-ю неделю на первом месте мирового рейтинга ATP в августе 1982 года.

  • 4 место: Джимми Коннорс – 23 года и 13 дней

Восьмикратный обладатель трофеев Grand Slam в одиночном разряде отпраздновал свою 60-ю неделю на вершине рейтинга ATP в сентябре 1975 года.

  • 3 место: Пит Сампрас – 22 года и 313 дней

Четырнадцатикратный обладатель трофеев Grand Slam Сампрас провел свою 60-ю неделю на первом месте мирового рейтинга ATP в июне 1994 года.

  • 2 место: Карлос Алькарас – 22 года и 294 дня

Алькарас является вторым самым молодым теннисистом, который провел 60 недель на первом месте мирового рейтинга ATP.

  • 1 место: Ллейтон Хьюитт – 21 год и 316 дней

Хьюитт провел свою 60-ю неделю на первом месте в мировом рейтинге ATP в начале 2003 года.

По теме:
Рекорд турнира: Алькарас заработал баснословную сумму за трофей пятисотника
Алькарас выиграл девятый пятисотник и сравнялся с Марреем. Сколько у BIG-3?
Его не остановить. Алькарас после трофея на Aus Open стал чемпионом в Дохе
рейтинг ATP Карлос Алькарас (теннисист) Ллейтон Хьюитт Джон Макинрой Джимми Коннорс Пит Сампрас
Алина Грушко Источник: Tennis 365
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24 февраля 2026, 09:04 5
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца

Вивчаренко заинтересовала «Филадельфия»

Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Футбол | 24 февраля 2026, 09:37 5
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов

Предложения рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций

Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Футбол | 23.02.2026, 19:26
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24.02.2026, 07:57
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Даяна Ястремская – Марина Стакушич. Прогноз, анонс на матч WTA 500 в Мериде
Теннис | 23.02.2026, 21:43
Даяна Ястремская – Марина Стакушич. Прогноз, анонс на матч WTA 500 в Мериде
Даяна Ястремская – Марина Стакушич. Прогноз, анонс на матч WTA 500 в Мериде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
23.02.2026, 05:02 33
Футбол
Финал Олимпиады-2026. Канада и США устроят зарубу за хоккейное золото
Финал Олимпиады-2026. Канада и США устроят зарубу за хоккейное золото
22.02.2026, 10:26
Хоккей
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
22.02.2026, 16:45 5
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
23.02.2026, 07:38 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем