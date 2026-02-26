Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Реал и ПСЖ не продемонстрировали своего доминирования»
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 13:42 |
282
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Реал и ПСЖ не продемонстрировали своего доминирования»

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

26 февраля 2026, 13:42 |
282
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Реал и ПСЖ не продемонстрировали своего доминирования»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о повторных матчах 1/16 финала самого престижного континентального футбольного турнира:

– Фавориты – «Реал» и ПСЖ, к которым было приковано наибольшее внимание, хотя и с трудом, но прошли в следующий раунд. Хотя следует отдать должное их соперникам – «Бенфике» и «Монако» соответственно, которые оказали упорное сопротивление. Более того, монакцы, несмотря на то что играли в меньшинстве, были близки к тому, чтобы взять реванш в Париже.

– Все же наше внимание было больше приковано к противостоянию в Мадриде, где ворота «Бенфики» защищал украинец Анатолий Трубин.

– Это был не лучший его матч. К сожалению, и партнеры часто оставляли вратаря один на один. Вспомним, как лиссабонцы пропустили первый гол, полностью забыв о опорной зоне. На мой взгляд, для «Бенфики» все могло сложиться иначе, если бы, открыв счет, она не позволила хозяевам быстро сравнять положение.

– А отсутствие в технической зоне дисквалифицированного наставника «Бенфики» Жозе Моуриньо сказалось?

– Не думаю, его помощники хорошо справились со своими обязанностями. «Бенфика» произвела сильное впечатление, все же не забываем, кто был ее соперником.

– Чем можно объяснить неудачи итальянских грандов – «Интера» и «Ювентуса»?

– Наверное, недооценили визави в первых матчах, соответственно, «Буде Глимт» и «Галатасарай». Особенно жаль туринцев. В Стамбуле они вели – 2:1, доминировали, но после нескольких «привозов» проиграли – 2:5. Дома, несмотря на то что играли в меньшинстве, дважды забили и взяли реванш – 3:0. Но в дополнительное время «Ювентусу» просто не хватило сил.

– Отдавая должное «Галатасараю», все же сенсационным стал проход «Буде-Глимта».

– Согласен. Респект наставнику норвежцев Кьетилю Кнутсену, это, без сомнения, тренерская команда. Хорошо подготовленная, управляемая, когда каждый игрок четко выполняет свою «миссию». Ранее многие эксперты объясняли уверенные выступления скандинавов тем, что они принимают соперников на искусственном газоне. Но повторный матч в Милане доказал, что «Буде-Глимту» все равно, где побеждать. Настоящая «угроза авторитетам».

– 27 февраля состоится жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Будут ли еще сюрпризы?

– Все возможно. Те же гранды – «Барселона», ПСЖ часто пренебрегают обороной. И за эту расбалансированность могут быть наказаны.

Ранее в Португалии оценили игру Трубина после поражения от «Реала» и вылета из ЛЧ.

По теме:
Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед матчами 1/8 финала
Юношеская лига УЕФА. Сыграны матчи 1/8 финала, определены пары 1/4 финала
Защитник Ювентуса: «Удаление Келли кажется мне абсурдным»
Буде-Глимт Анатолий Трубин Лига чемпионов Мирон Маркевич Бенфика Реал Мадрид Интер Милан ПСЖ Монако Ювентус Галатасарай инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26 февраля 2026, 06:23 22
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала

В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай

Кто придет на руины? 5 кандидатов на пост главного тренера Тоттенхэма
Футбол | 26 февраля 2026, 13:26 0
Кто придет на руины? 5 кандидатов на пост главного тренера Тоттенхэма
Кто придет на руины? 5 кандидатов на пост главного тренера Тоттенхэма

Выделяем специалистов, которые могли бы возглавить «шпор»

Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»
Футбол | 26.02.2026, 11:49
Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»
Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Футбол | 26.02.2026, 08:00
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Футбол | 26.02.2026, 07:33
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 53
Футбол
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 9
Теннис
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 4
Футбол
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 14
Теннис
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 27
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем