Мирон МАРКЕВИЧ: «Реал и ПСЖ не продемонстрировали своего доминирования»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о повторных матчах 1/16 финала самого престижного континентального футбольного турнира:

– Фавориты – «Реал» и ПСЖ, к которым было приковано наибольшее внимание, хотя и с трудом, но прошли в следующий раунд. Хотя следует отдать должное их соперникам – «Бенфике» и «Монако» соответственно, которые оказали упорное сопротивление. Более того, монакцы, несмотря на то что играли в меньшинстве, были близки к тому, чтобы взять реванш в Париже.

– Все же наше внимание было больше приковано к противостоянию в Мадриде, где ворота «Бенфики» защищал украинец Анатолий Трубин.

– Это был не лучший его матч. К сожалению, и партнеры часто оставляли вратаря один на один. Вспомним, как лиссабонцы пропустили первый гол, полностью забыв о опорной зоне. На мой взгляд, для «Бенфики» все могло сложиться иначе, если бы, открыв счет, она не позволила хозяевам быстро сравнять положение.

– А отсутствие в технической зоне дисквалифицированного наставника «Бенфики» Жозе Моуриньо сказалось?

– Не думаю, его помощники хорошо справились со своими обязанностями. «Бенфика» произвела сильное впечатление, все же не забываем, кто был ее соперником.

– Чем можно объяснить неудачи итальянских грандов – «Интера» и «Ювентуса»?

– Наверное, недооценили визави в первых матчах, соответственно, «Буде Глимт» и «Галатасарай». Особенно жаль туринцев. В Стамбуле они вели – 2:1, доминировали, но после нескольких «привозов» проиграли – 2:5. Дома, несмотря на то что играли в меньшинстве, дважды забили и взяли реванш – 3:0. Но в дополнительное время «Ювентусу» просто не хватило сил.

– Отдавая должное «Галатасараю», все же сенсационным стал проход «Буде-Глимта».

– Согласен. Респект наставнику норвежцев Кьетилю Кнутсену, это, без сомнения, тренерская команда. Хорошо подготовленная, управляемая, когда каждый игрок четко выполняет свою «миссию». Ранее многие эксперты объясняли уверенные выступления скандинавов тем, что они принимают соперников на искусственном газоне. Но повторный матч в Милане доказал, что «Буде-Глимту» все равно, где побеждать. Настоящая «угроза авторитетам».

– 27 февраля состоится жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Будут ли еще сюрпризы?

– Все возможно. Те же гранды – «Барселона», ПСЖ часто пренебрегают обороной. И за эту расбалансированность могут быть наказаны.

