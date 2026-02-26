В Португалии оценили игру Трубина после поражения от Реала и вылета из ЛЧ

В среду, 25 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Испанский клуб одолел соперника со счетом 2:1 (по сумме двух встреч – 3:1).

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру. Португальская пресса крайне неоднозначно оценила выступления вратаря «орлов»:

«Крайне неблагодарный матч для вратаря, способного без труда справляться с тем, с чем он мог справиться (слабые удары или удары прямо в него, безвкусные навесы), но совершенно неспособного в сложившихся обстоятельствах предотвратить голы соперника», – отметило издание A Bola.

После вылета из Лиги чемпионов «Бенфика» сосредоточится на борьбе в чемпионате Португалии, где подопечные Жозе Моуриньо набрали 55 баллов и занимают третье место.

В ближайшем туре «орлы» сыграют на выезде против «Жил Висенте» – поединок состоится 2 марта в 22:15 по киевскому времени.