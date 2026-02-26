Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АРБЕЛОА: «Винисиус должен быть тем, вокруг кого строится игра Реала»
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 01:21 | Обновлено 26 февраля 2026, 01:22
59
0

АРБЕЛОА: «Винисиус должен быть тем, вокруг кого строится игра Реала»

Альваро поделился мыслями после победы над Бенфикой

26 февраля 2026, 01:21 | Обновлено 26 февраля 2026, 01:22
59
0
АРБЕЛОА: «Винисиус должен быть тем, вокруг кого строится игра Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine

Альваро Арбелоа поделился мыслями после победы «Реала» над «Бенфикой» (2:1) в рамках Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов не бывает простых игр, каждый из 90 минут матча заставляет команду выкладываться и порой терпеть. Оппонент активно давил прессингом, а нам в первом тайме не удавалось эффективно использовать пространство между линиями полузащиты. После корректировок в перерыве качество нашей игры заметно возросло.

Мяч, забитый Тчуамени, стал ключевым моментом. Мы обсуждали игру Орельена в последнее время – он демонстрирует выдающуюся форму. Его потенциал в атаке огромен: если он будет чаще оказываться на подступах к штрафной, количество голов увеличится.

Винисиус отыграл блестяще, отметившись голом и постоянным давлением на ворота соперника. Полагаю, его коллекция личных наград уже достаточно велика, поэтому сегодня приз лучшему игроку по праву должен был достаться Орельену.

Винисиус жизненно важен для нас как в связке с Мбаппе, так и в его отсутствие. Ему отведена роль лидера, определяющего рисунок нашей игры. Рассчитываем, что он сохранит этот напор.

На следующей стадии проходных соперников не будет. У нас нет конкретных пожеланий относительно жеребьевки», – цитирует наставника «Реала» телеканал Movistar.

По теме:
В Реале сообщили о состоянии защитника, которого унесли с поля на носилках
Легенда угасает? Моуриньо не побеждает в плей-офф ЛЧ с 2014 года
Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов Альваро Арбелоа Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Реал - Бенфика
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Футбол | 25 февраля 2026, 18:07 35
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА

«Горняки» в текущем сезоне уже сумели пополнить свои счета на более чем 10 миллионов евро

Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Футбол | 25 февраля 2026, 04:02 7
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом

Ахметов отблагодарил воина за защиту Украины

У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
Бокс | 25.02.2026, 01:42
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26.02.2026, 00:47
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Футбол | 25.02.2026, 01:45
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
25.02.2026, 08:39 4
Олимпийские игры
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 26
Футбол
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 20
Футбол
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем