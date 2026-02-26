АРБЕЛОА: «Винисиус должен быть тем, вокруг кого строится игра Реала»

Альваро Арбелоа поделился мыслями после победы «Реала» над «Бенфикой» (2:1) в рамках Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов не бывает простых игр, каждый из 90 минут матча заставляет команду выкладываться и порой терпеть. Оппонент активно давил прессингом, а нам в первом тайме не удавалось эффективно использовать пространство между линиями полузащиты. После корректировок в перерыве качество нашей игры заметно возросло.

Мяч, забитый Тчуамени, стал ключевым моментом. Мы обсуждали игру Орельена в последнее время – он демонстрирует выдающуюся форму. Его потенциал в атаке огромен: если он будет чаще оказываться на подступах к штрафной, количество голов увеличится.

Винисиус отыграл блестяще, отметившись голом и постоянным давлением на ворота соперника. Полагаю, его коллекция личных наград уже достаточно велика, поэтому сегодня приз лучшему игроку по праву должен был достаться Орельену.

Винисиус жизненно важен для нас как в связке с Мбаппе, так и в его отсутствие. Ему отведена роль лидера, определяющего рисунок нашей игры. Рассчитываем, что он сохранит этот напор.

На следующей стадии проходных соперников не будет. У нас нет конкретных пожеланий относительно жеребьевки», – цитирует наставника «Реала» телеканал Movistar.