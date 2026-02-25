Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский вратарь помог Реалу выбить Челси из Юношеской лиги УЕФА
Юношеская лига УЕФА
Реал Мадрид U19
25.02.2026 17:00 – FT 1 : 0
Челси U19
25 февраля 2026, 20:17 |
Украинский вратарь помог Реалу выбить Челси из Юношеской лиги УЕФА

Илья Волошин пробился в 1/4 финала в составе мадридской команды U-19

Украинский вратарь помог Реалу выбить Челси из Юношеской лиги УЕФА
Instagram. Илья Волошин

В среду, 25 февраля, состоялся матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором встретились мадридский «Реал» U-19 и английский «Челси» U-19. Королевский клуб одолел соперника со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом противостоянии забил талантливый нападающий Даниэль Янес, который поразил ворота лондонской команды на девятой минуте.

В составе «Реала» весь матч провел 19-летний украинский вратарь Илья Волошин, который стал одним из лучших игроков встречи.

Голкипер сделал четыре сейва и получил оценку 7,5 – это третий показатель среди футболистов обеих команд.

Поединок 1/4 финала состоится 17 марта, соперником мадридского клуба станет лиссабонский «Спортинг».

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала. 25 февраля

Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 1:0

Гол: Янес, 9

Видеообзор матча:

