Украинский вратарь помог Реалу выбить Челси из Юношеской лиги УЕФА

В среду, 25 февраля, состоялся матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором встретились мадридский «Реал» U-19 и английский «Челси» U-19. Королевский клуб одолел соперника со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом противостоянии забил талантливый нападающий Даниэль Янес, который поразил ворота лондонской команды на девятой минуте.

В составе «Реала» весь матч провел 19-летний украинский вратарь Илья Волошин, который стал одним из лучших игроков встречи.

Голкипер сделал четыре сейва и получил оценку 7,5 – это третий показатель среди футболистов обеих команд.

Поединок 1/4 финала состоится 17 марта, соперником мадридского клуба станет лиссабонский «Спортинг».

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала. 25 февраля

Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 1:0

Гол: Янес, 9

Видеообзор матча: