Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала, 25 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 12:23 | Обновлено 25 февраля 2026, 13:31
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала, 25 февраля. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 25 февраля проходят 4 поединка плей-офф Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день будет сыграно зключительные 4 поединка этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

25 февраля сыграют: Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия), ПСЖ (Франция) – Монако (Франция), Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция)

На поле могут выйти украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Даниил Кревсун (Боруссия Д).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/16 финала. Первые матчи. 25 февраля 2026

  • 25.02. 19:45. Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия) [первый матч – 0:2]
  • 25.02. 22:00. ПСЖ (Франция) – Монако (Франция) [первый матч – 3:2]
  • 25.02. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) [первый матч – 1:0]
  • 25.02. 22:00. Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция) [первый матч – 2:5]

Видеотрансляция матчей проводит видеосервис MEGOGO

Сетка плей-офф

Инфографика

25.02. 19:45. Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия)

25.02. 22:00. ПСЖ (Франция) – Монако (Франция)

25.02. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия)

25.02. 22:00. Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция)

Лунин – на месте. Реал объявил заявку на матч ЛЧ, есть большие проблемы
Диего СИМЕОНЕ: «Мы хотим большего»
Буде-Глимт пополнил свою коллекцию побед над итальянскими клубами
Николай Степанов
