Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала, 25 февраля. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 25 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день будет сыграно зключительные 4 поединка этой стадии.

25 февраля сыграют: Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия), ПСЖ (Франция) – Монако (Франция), Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция)

На поле могут выйти украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Даниил Кревсун (Боруссия Д).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/16 финала. Первые матчи. 25 февраля 2026

25.02. 19:45. Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия) [первый матч – 0:2]

25.02. 22:00. ПСЖ (Франция) – Монако (Франция) [первый матч – 3:2]

25.02. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) [первый матч – 1:0]

25.02. 22:00. Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция) [первый матч – 2:5]

