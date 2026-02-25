Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала, 25 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 25 февраля проходят 4 поединка плей-офф Лиги чемпионов
Вечером 25 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день будет сыграно зключительные 4 поединка этой стадии.
25 февраля сыграют: Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия), ПСЖ (Франция) – Монако (Франция), Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция)
На поле могут выйти украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Даниил Кревсун (Боруссия Д).
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/16 финала. Первые матчи. 25 февраля 2026
- 25.02. 19:45. Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия) [первый матч – 0:2]
- 25.02. 22:00. ПСЖ (Франция) – Монако (Франция) [первый матч – 3:2]
- 25.02. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) [первый матч – 1:0]
- 25.02. 22:00. Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция) [первый матч – 2:5]
Сетка плей-офф
