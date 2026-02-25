Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Сейчас все реально». Защитник Полесья – о борьбе за чемпионство
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 14:01 |
201
0

Даниил Бескоровайный, который на правах аренды выступает в Азербайджане, дал свой прогноз

УПЛ. В первом круге ЛНЗ обыграл Полесье со счетом 2:0

Нынешней зимой защитник «Полесья» Даниил Бескоровайный отправился в аренду в азербайджанский «Сумгаит», однако летом планирует вернуться в Украину и побороться за место в основном составе.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Бескоровайный дал свой прогноз относительно перспектив житомирской команды в текущем чемпионате.

– Если брать амбиции президента, подбор исполнителей и тренерский состав, то, как минимум в тройке команда должна быть, – сказал Бескоровайный. – Но я не исключаю, что «Полесье» сделает все возможное и невозможное, чтобы достать ЛНЗ и «Шахтер» и побороться за чемпионство.

Сейчас в украинском чемпионате нет явного фаворита, много непредсказуемых результатов, поэтому все реально. И очень важным в этом плане станет следующий тур, в котором «Полесье» сыграет с ЛНЗ.

Даниил Бескоровайный Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
