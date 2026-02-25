«Сейчас все реально». Защитник Полесья – о борьбе за чемпионство
Даниил Бескоровайный, который на правах аренды выступает в Азербайджане, дал свой прогноз
Нынешней зимой защитник «Полесья» Даниил Бескоровайный отправился в аренду в азербайджанский «Сумгаит», однако летом планирует вернуться в Украину и побороться за место в основном составе.
В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Бескоровайный дал свой прогноз относительно перспектив житомирской команды в текущем чемпионате.
– Если брать амбиции президента, подбор исполнителей и тренерский состав, то, как минимум в тройке команда должна быть, – сказал Бескоровайный. – Но я не исключаю, что «Полесье» сделает все возможное и невозможное, чтобы достать ЛНЗ и «Шахтер» и побороться за чемпионство.
Сейчас в украинском чемпионате нет явного фаворита, много непредсказуемых результатов, поэтому все реально. И очень важным в этом плане станет следующий тур, в котором «Полесье» сыграет с ЛНЗ.
