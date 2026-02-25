Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Мне лучше было уехать из Полесья»

Во время прошедшей зимней паузы «Полесье», которое в первой части чемпионата набрало приличный ход и идет на третьем месте, провело точечную селекцию. Команду пополнило трое новичков, а ушло два исполнителя, одним из которых стал Даниил Бескоровайный.

Сейчас центральный защитник на правах аренды играет за «Сумгаит» и верит, что летом, по окончании сезона вернется в «Полесье» сильнее. О причинах ухода игрока и выступлении в чемпионате Азербайджана Бескоровайный рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Даниил, ты уже месяц, как защищаешь цвета «Сумгаита». Как тебе играется в Азербайджане?

– Все отлично. Этот выбор сделан для того, чтобы иметь постоянную игровую практику, поскольку в «Полесье» в последнее время этим я похвастать не мог.

– Чья была инициатива твоего отъезда из Украины?

– Я поехал на первый сбор с «Полесьем», так как там не была ясна ситуация с продлением контракта Сергея Чоботенко. Когда все выяснилось, то мы поговорили с главным тренером и приняли совместное решение, что на данный момент мне лучше уехать в аренду, чтобы, опять же, иметь игровую практику. Мне не хотелось сидеть на скамейке запасных.

Полесье. Руслан Ротань

– То есть, в будущем Руслан Ротань на тебя рассчитывает?

– Это лучше знает сам Руслан Петрович. Но у меня арендное соглашение до конца сезона без права выкупа. Меня и отдавали в аренду, чтобы я больше играл и набирался уверенности. В любом случае летом я возвращаюсь в «Полесье», а там будет видно.

– До какого года у тебя соглашение с житомирским клубом?

– До лета 2027-го.

– Какие факторы помешали тебе закрепиться в «Полесье»?

– Когда в 2024 году я подписал с клубом контракт, почти сразу получил травму крестообразных связок. Впрочем, я восстановился очень быстро, за что отдельное спасибо реабилитологу «Полесья» Станиславу Колодяжному.

Правда, начав работу на зимних сборах, мышцы еще оказались не готовы к серьезным нагрузкам, начались надрывы мышц, поэтому и вторая часть сезона снова ушла на реабилитацию. А уже с приходом Руслана Ротаня я приступил к полноценной работе. Я выступал в Лиге конференций, выходил на поле и в чемпионате, но потом снова сломался – травма мениска вывела меня из строя больше, чем на месяц. Вот, так одно на одно наложилось, что привело к потере места в составе.

– Уверен, что ты следишь за УПЛ. Чего, на твой взгляд, в текущем чемпионате может достичь «Полесье»?

– Если брать амбиции президента, подбор исполнителей и тренерский состав, то, как минимум в тройке команда должна быть. Но я не исключаю, что «Полесье» сделает все возможное и невозможное, чтобы достать ЛНЗ и «Шахтер» и побороться за чемпионство.

Сейчас в украинском чемпионате нет явного фаворита, много непредсказуемых результатов, поэтому все реально. И очень важным в этом плане станет следующий тур, в котором «Полесье» сыграет с ЛНЗ.

Кривбасс. Даниил Бескоровайный

– Командировка в Азербайджан не первая твоя попытка выступать за границей («Атлантас», ДАК, «Михаловце», «Астана»). Где чувствовал себя наиболее комфортно?

– В принципе, я везде чувствовал себя комфортно. Но если говорить о профессиональном росте, то, конечно, это выступление в Словакии. ДАК – это сильная команда, которая всегда соперничает со «Слованом» за чемпионство. Поэтому мое пребывание там переоценить сложно. Хотя нельзя не отметить и выступление в Казахстане хотя бы потому, что там я становился чемпионом страны.

Сейчас же я благодарен «Сумгаиту», который согласился заключить со мной сотрудничество на полгода. Поэтому я приложу все силы, чтобы как можно лучше помочь свей нынешней команде. Из Украины также были предложения, но все потенциальные работодатели хотели заключать соглашение после окончания сезона.

– Кстати, в «Астане» в 2022 году ты был твердым игроком основного состава. Не было желания продолжить выступать в Казахстане?

– В конце сезона, перед завершением аренды, мне предложили новый двухгодичный контракт. Однако в Казахстане практически все клубы финансируются из городского бюджета, который после изменений в правлении, был урезан, поэтому мне пришлось вернуться в Словакию. Впрочем, практически сразу после этого на меня вышел Юрий Вернидуб и предложил переехать в «Кривбасс». Моей радости не было предела, поскольку я являюсь воспитанником этого клуба, и играть за первую команду города была мечта всего моего детства. Эта была классная часть моей карьеры.

Нефтчи. Юрий Вернидуб

– Так распорядилась судьба, что и твой тренер в «Кривбассе» Юрий Вернидуб сейчас также работает в Азербайджане, возглавляя «Нефтчи». Созванивался с наставником?

– Для меня Юрий Николаевич человек с большой буквы. Он мне много чего дал, как футболисту. Я часто с ним общаюсь. Вот недавно поздравлял его с днем рождения. Поэтому поговорили о делах насущных (улыбается).

– Какие цели на сезон у «Сумгаита»?

– Команде очень хочется пробиться в еврокубковую зону. Таких у нас два пути – через чемпионат, где может и четвертое место дать эту гарантию или через Кубок страны, в котором наша команда уже добралась до четвертьфинала.

– Какой самый принципиальный соперник «Сумгаита» в чемпионате?

– Все, кто пытается оказаться в тройке призеров. Тем не менее, мы стремимся побеждать в каждом поединке.

– Я так понимаю, главный тренер команды Саша Илич тебе доверяет?

– Пока все нормально (улыбается). Мне нравятся методы работы этого наставника. К тому же у него была и классная футбольная карьера, он выступал в Испании, Турции, Австрии, Греции, поэтому у тренера есть опыт, чем поделиться с подопечными. Мне доверились, увидели, на что я способен, поэтому верю, что пока оправдываю, возложенные на меня надежды.

Сумгаит. Даниил Бескоровайный

– Какой футбол старается демонстрировать «Сумгаит»?

– Мы стараемся действовать в атакующем ключе, часто задействуя фланги.

– Как оценишь уровень чемпионата Азербайджана по сравнению, к примеру, с украинской Премьер-лигой?

– Сложно ответить однозначно, поскольку в Украине команды играют более дисциплинированно, часто, действуя от обороны. Тогда как в Азербайджане более открытый футбол, как в Европе. Даже посмотрите, как «Карабах» выступает в Лиге чемпионов. Есть еще «Сабах», «Нефтчи». Здесь немало коллективов высокого уровня, в которых выступают сильные легионеры. Чемпионат очень интересный.

– Просто этот чемпионат, наверное, не раскручен. В основном его знают по «Карабаху».

– На мой взгляд, через пару-тройку лет местный футбол выйдет на более высокий уровень. Здесь большими темпами меняется футбольная инфраструктура, строится много современных стадионов и, как я уже сказал, выступает немало качественных иностранных футболистов.

– С коммуникацией в команде проблем нет?

– Нет. Я знаю английский язык, на котором мы и общаемся с наставниками и иностранными футболистами. Чуть сложнее с местными ребятами, поскольку не все владеют иностранным языком. К тому же в команде есть и Эмиль Мустафаев, также арендованный у «Полесья», с ним мы разговариваем на украинском.

– В общем, этот период времени ты планируешь использовать по максимуму.

– Я, в принципе, и перед уходом из «Полесья» был готов играть в Украине, просто тяжело было иметь игровой тонус на уровне ребят, который постоянно выступает, так как выбивали из колеи повреждения. Не каждый этой поймет, но это не просто, особенно в психологическом плане. Поэтому, как я уже сказал, буду пытаться помогать своей команде, все время быть на поле и становиться сильнее, как футболист.