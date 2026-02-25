Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Мне лучше было уехать из Полесья»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 08:01 |
1192
0

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Мне лучше было уехать из Полесья»

Защитник житомирян на правах арендного соглашения выступает за азербайджанский «Сумгаит»

25 февраля 2026, 08:01 |
1192
0
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Мне лучше было уехать из Полесья»
Instagram. Даниил Бескоровайный

Во время прошедшей зимней паузы «Полесье», которое в первой части чемпионата набрало приличный ход и идет на третьем месте, провело точечную селекцию. Команду пополнило трое новичков, а ушло два исполнителя, одним из которых стал Даниил Бескоровайный.

Сейчас центральный защитник на правах аренды играет за «Сумгаит» и верит, что летом, по окончании сезона вернется в «Полесье» сильнее. О причинах ухода игрока и выступлении в чемпионате Азербайджана Бескоровайный рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Даниил, ты уже месяц, как защищаешь цвета «Сумгаита». Как тебе играется в Азербайджане?
– Все отлично. Этот выбор сделан для того, чтобы иметь постоянную игровую практику, поскольку в «Полесье» в последнее время этим я похвастать не мог.

– Чья была инициатива твоего отъезда из Украины?
– Я поехал на первый сбор с «Полесьем», так как там не была ясна ситуация с продлением контракта Сергея Чоботенко. Когда все выяснилось, то мы поговорили с главным тренером и приняли совместное решение, что на данный момент мне лучше уехать в аренду, чтобы, опять же, иметь игровую практику. Мне не хотелось сидеть на скамейке запасных.

Полесье. Руслан Ротань

– То есть, в будущем Руслан Ротань на тебя рассчитывает?
– Это лучше знает сам Руслан Петрович. Но у меня арендное соглашение до конца сезона без права выкупа. Меня и отдавали в аренду, чтобы я больше играл и набирался уверенности. В любом случае летом я возвращаюсь в «Полесье», а там будет видно.

– До какого года у тебя соглашение с житомирским клубом?
– До лета 2027-го.

– Какие факторы помешали тебе закрепиться в «Полесье»?
– Когда в 2024 году я подписал с клубом контракт, почти сразу получил травму крестообразных связок. Впрочем, я восстановился очень быстро, за что отдельное спасибо реабилитологу «Полесья» Станиславу Колодяжному.

Правда, начав работу на зимних сборах, мышцы еще оказались не готовы к серьезным нагрузкам, начались надрывы мышц, поэтому и вторая часть сезона снова ушла на реабилитацию. А уже с приходом Руслана Ротаня я приступил к полноценной работе. Я выступал в Лиге конференций, выходил на поле и в чемпионате, но потом снова сломался – травма мениска вывела меня из строя больше, чем на месяц. Вот, так одно на одно наложилось, что привело к потере места в составе.

– Уверен, что ты следишь за УПЛ. Чего, на твой взгляд, в текущем чемпионате может достичь «Полесье»?
– Если брать амбиции президента, подбор исполнителей и тренерский состав, то, как минимум в тройке команда должна быть. Но я не исключаю, что «Полесье» сделает все возможное и невозможное, чтобы достать ЛНЗ и «Шахтер» и побороться за чемпионство.

Сейчас в украинском чемпионате нет явного фаворита, много непредсказуемых результатов, поэтому все реально. И очень важным в этом плане станет следующий тур, в котором «Полесье» сыграет с ЛНЗ.

Кривбасс. Даниил Бескоровайный

– Командировка в Азербайджан не первая твоя попытка выступать за границей («Атлантас», ДАК, «Михаловце», «Астана»). Где чувствовал себя наиболее комфортно?
– В принципе, я везде чувствовал себя комфортно. Но если говорить о профессиональном росте, то, конечно, это выступление в Словакии. ДАК – это сильная команда, которая всегда соперничает со «Слованом» за чемпионство. Поэтому мое пребывание там переоценить сложно. Хотя нельзя не отметить и выступление в Казахстане хотя бы потому, что там я становился чемпионом страны.

Сейчас же я благодарен «Сумгаиту», который согласился заключить со мной сотрудничество на полгода. Поэтому я приложу все силы, чтобы как можно лучше помочь свей нынешней команде. Из Украины также были предложения, но все потенциальные работодатели хотели заключать соглашение после окончания сезона.

– Кстати, в «Астане» в 2022 году ты был твердым игроком основного состава. Не было желания продолжить выступать в Казахстане?
– В конце сезона, перед завершением аренды, мне предложили новый двухгодичный контракт. Однако в Казахстане практически все клубы финансируются из городского бюджета, который после изменений в правлении, был урезан, поэтому мне пришлось вернуться в Словакию. Впрочем, практически сразу после этого на меня вышел Юрий Вернидуб и предложил переехать в «Кривбасс». Моей радости не было предела, поскольку я являюсь воспитанником этого клуба, и играть за первую команду города была мечта всего моего детства. Эта была классная часть моей карьеры.

Нефтчи. Юрий Вернидуб

– Так распорядилась судьба, что и твой тренер в «Кривбассе» Юрий Вернидуб сейчас также работает в Азербайджане, возглавляя «Нефтчи». Созванивался с наставником?
– Для меня Юрий Николаевич человек с большой буквы. Он мне много чего дал, как футболисту. Я часто с ним общаюсь. Вот недавно поздравлял его с днем рождения. Поэтому поговорили о делах насущных (улыбается).

– Какие цели на сезон у «Сумгаита»?
– Команде очень хочется пробиться в еврокубковую зону. Таких у нас два пути – через чемпионат, где может и четвертое место дать эту гарантию или через Кубок страны, в котором наша команда уже добралась до четвертьфинала.

– Какой самый принципиальный соперник «Сумгаита» в чемпионате?
– Все, кто пытается оказаться в тройке призеров. Тем не менее, мы стремимся побеждать в каждом поединке.

– Я так понимаю, главный тренер команды Саша Илич тебе доверяет?
– Пока все нормально (улыбается). Мне нравятся методы работы этого наставника. К тому же у него была и классная футбольная карьера, он выступал в Испании, Турции, Австрии, Греции, поэтому у тренера есть опыт, чем поделиться с подопечными. Мне доверились, увидели, на что я способен, поэтому верю, что пока оправдываю, возложенные на меня надежды.

Сумгаит. Даниил Бескоровайный

– Какой футбол старается демонстрировать «Сумгаит»?
– Мы стараемся действовать в атакующем ключе, часто задействуя фланги.

– Как оценишь уровень чемпионата Азербайджана по сравнению, к примеру, с украинской Премьер-лигой?
– Сложно ответить однозначно, поскольку в Украине команды играют более дисциплинированно, часто, действуя от обороны. Тогда как в Азербайджане более открытый футбол, как в Европе. Даже посмотрите, как «Карабах» выступает в Лиге чемпионов. Есть еще «Сабах», «Нефтчи». Здесь немало коллективов высокого уровня, в которых выступают сильные легионеры. Чемпионат очень интересный.

– Просто этот чемпионат, наверное, не раскручен. В основном его знают по «Карабаху».
– На мой взгляд, через пару-тройку лет местный футбол выйдет на более высокий уровень. Здесь большими темпами меняется футбольная инфраструктура, строится много современных стадионов и, как я уже сказал, выступает немало качественных иностранных футболистов.

– С коммуникацией в команде проблем нет?
– Нет. Я знаю английский язык, на котором мы и общаемся с наставниками и иностранными футболистами. Чуть сложнее с местными ребятами, поскольку не все владеют иностранным языком. К тому же в команде есть и Эмиль Мустафаев, также арендованный у «Полесья», с ним мы разговариваем на украинском.

– В общем, этот период времени ты планируешь использовать по максимуму.
– Я, в принципе, и перед уходом из «Полесья» был готов играть в Украине, просто тяжело было иметь игровой тонус на уровне ребят, который постоянно выступает, так как выбивали из колеи повреждения. Не каждый этой поймет, но это не просто, особенно в психологическом плане. Поэтому, как я уже сказал, буду пытаться помогать своей команде, все время быть на поле и становиться сильнее, как футболист.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ни в коем случае героем себя не считаю»
Украинец неожиданно покинул Полесье после разговора с Ротанем
Даниил Бескоровайный Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Азербайджана по футболу Сумгаит Карабах Агдам Нефтчи Баку Сабах Баку Руслан Ротань Юрий Вернидуб ДАК 1904 Дунайска Стреда Астана Слован Братислава статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24 февраля 2026, 07:57 7
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро

Клуб купит Илье конкурента – Эдмонда Тапсобу

Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24 февраля 2026, 09:04 8
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца

Вивчаренко заинтересовала «Филадельфия»

Вингер Бенфики готов поддержать Винисиуса в расистском скандале
Футбол | 25.02.2026, 03:04
Вингер Бенфики готов поддержать Винисиуса в расистском скандале
Вингер Бенфики готов поддержать Винисиуса в расистском скандале
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Футбол | 24.02.2026, 15:00
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Сабо выступил с советом к Шовковскому после его отставки из Динамо
Футбол | 25.02.2026, 06:32
Сабо выступил с советом к Шовковскому после его отставки из Динамо
Сабо выступил с советом к Шовковскому после его отставки из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
24.02.2026, 09:47 2
Футбол
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 9
Олимпийские игры
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
23.02.2026, 08:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем