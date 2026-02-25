Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Расистский скандал в ЛЧ: Арбелоа раскрыл правду о состоянии Винисиуса
Испания
25 февраля 2026, 04:57
Расистский скандал в ЛЧ: Арбелоа раскрыл правду о состоянии Винисиуса

Тренер рассказал, сможет ли бразилец выйти на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в ходе пресс-конференции перед ответным поединком Лиги чемпионов против «Бенфики» высказался о психологическом настрое Винисиуса Жуниора. Поводом для обсуждения стал громкий скандал на почве расизма.

Напомним, первая встреча команд (1:0) прерывалась из-за жалобы бразильца: Винисиус сообщил арбитру, что игрок лиссабонцев Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». В минувший понедельник УЕФА вынес решение о временном отстранении аргентинского футболиста.

– Как чувствует себя Винисиус? Кажется ли он еще более мотивированным?

– С ним все в порядке. Он полон энтузиазма и, как вы подметили, серьезно настроен на такие противостояния. С момента моего прихода он проявляет себя исключительно ярко, меняя ход игры – это именно то, что ценит любой тренер.

Наша задача – помочь ему реализовать весь потенциал на поле. Винисиус обладает сильным характером и является лидером в раздевалке. Нам важно, чтобы завтра он снова наслаждался футболом и показал отличную игру.

– Считаете ли вы, что Винисиус оставил ситуацию в прошлом? Или она все же сказывается на нем?

– Я уже отмечал, что Винисиус всегда отличался мужеством. Сложно предугадать, как кто-то другой повел бы себя в подобных обстоятельствах. Он проявил потрясающую стойкость и силу личности.

Уверен, так будет и впредь. Он настоящий боец. Не сомневаюсь, что завтра он выйдет доказывать статус одного из лучших игроков планеты, – заявил Арбелоа.

Михаил Олексиенко
Перець
Він сповнений ентузіазму щоб сьогодні ще створити скандал на полі
Ответить
+3
