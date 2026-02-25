Вингер Бенфики готов поддержать Винисиуса в расистском скандале

Вингер португальской «Бенфики» Доди Лукебакио поделился мнением о расистском инциденте, возникшем во время противостояния с мадридским «Реалом».

На минувшей неделе испанский клуб минимально одолел «орлов» (1:0) в первой встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов. Во время игры лидер атак «сливочных» Винисиус Жуниор пожаловался арбитру Франсуа Летексье на оскорбление со стороны Джанкуки Престианни.

По словам бразильца, оппонент, прикрыв рот футболкой, назвал его «обезьяной». Игрок «Бенфики» категорически отрицает обвинения в расизме, однако УЕФА уже принял решение о его временном отстранении.