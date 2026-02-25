Вингер Бенфики готов поддержать Винисиуса в расистском скандале
Лукебакио поделился мнением о инциденте, возникшем во время матча с Реалом
Вингер португальской «Бенфики» Доди Лукебакио поделился мнением о расистском инциденте, возникшем во время противостояния с мадридским «Реалом».
На минувшей неделе испанский клуб минимально одолел «орлов» (1:0) в первой встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов. Во время игры лидер атак «сливочных» Винисиус Жуниор пожаловался арбитру Франсуа Летексье на оскорбление со стороны Джанкуки Престианни.
По словам бразильца, оппонент, прикрыв рот футболкой, назвал его «обезьяной». Игрок «Бенфики» категорически отрицает обвинения в расизме, однако УЕФА уже принял решение о его временном отстранении.
– Ранее я часто обсуждал подобные темы, размышляя о своей реакции в такой ситуации, ведь обычно жертвой становится кто-то другой.
Сейчас вокруг этого много слухов, но никто точно не знает, какие именно слова прозвучали. Было ли это на самом деле или кто-то намеренно сгустил краски? Допускаю, что «Реал» мог попытаться извлечь из этого выгоду.
Искренне надеюсь, что обвинения окажутся ложными. В противном случае я не смогу этого принять. Я всегда выступаю против несправедливости, а любые подобные действия должны иметь серьезные последствия, – отметил Лукебакио в эфире Pickx+ Sports.
