Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание

Лиссабонская «Бенфика» планирует взять нападающего Джанлуку Престианни на ответный поединок Лиги чемпионов против мадридского «Реала», несмотря на санкции.

На прошлой неделе мадридцы минимально обыграли португальский клуб (1:0) в первой стыковой встрече за путевку в 1/8 финала. Тот матч был омрачен скандалом: Винисиус Жуниор пожаловался арбитру Франсуа Летексье, что Престианни, прикрыв рот футболкой, назвал его «обезьяной». Сам аргентинец категорически отрицает любые обвинения в расизме.

Сегодня дисциплинарные органы УЕФА объявили о временном отстранении игрока «орлов», что лишает его возможности выйти на поле в Мадриде. Тем не менее, как сообщает издание A Bola, «Бенфика» настаивает на присутствии футболиста в составе делегации. Клуб уже официально оспорил решение футбольных властей.

Апелляция была направлена в УЕФА в понедельник. В Лиссабоне надеются на положительный вердикт, хотя уверенности в том, что ответ придет до начала матча, нет. Сейчас ведется расследование на предмет нарушения Престианни статьи 14 Дисциплинарного регламента. В случае признания вины игроку грозит дисквалификация минимум на 10 матчей.

Решение по данной апелляции «Бенфики» будет окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.