Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 04:19 | Обновлено 24 февраля 2026, 04:20
4

Дисквалифицированный Престианни едет в Мадрид вопреки запрету

4 Comments
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонская «Бенфика» планирует взять нападающего Джанлуку Престианни на ответный поединок Лиги чемпионов против мадридского «Реала», несмотря на санкции.

На прошлой неделе мадридцы минимально обыграли португальский клуб (1:0) в первой стыковой встрече за путевку в 1/8 финала. Тот матч был омрачен скандалом: Винисиус Жуниор пожаловался арбитру Франсуа Летексье, что Престианни, прикрыв рот футболкой, назвал его «обезьяной». Сам аргентинец категорически отрицает любые обвинения в расизме.

Сегодня дисциплинарные органы УЕФА объявили о временном отстранении игрока «орлов», что лишает его возможности выйти на поле в Мадриде. Тем не менее, как сообщает издание A Bola, «Бенфика» настаивает на присутствии футболиста в составе делегации. Клуб уже официально оспорил решение футбольных властей.

Апелляция была направлена в УЕФА в понедельник. В Лиссабоне надеются на положительный вердикт, хотя уверенности в том, что ответ придет до начала матча, нет. Сейчас ведется расследование на предмет нарушения Престианни статьи 14 Дисциплинарного регламента. В случае признания вины игроку грозит дисквалификация минимум на 10 матчей.

Решение по данной апелляции «Бенфики» будет окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.

Джанлука Престианни Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Винисиус Жуниор Франсуа Летексье УЕФА
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
Der Gartenzwerg
Бенфіці нічого не світить. кУЄФА захоче продемонструвати як вони борються із расізьмом. До того ж йдеться про головне мавпеня з самого Реалу
Ответить
+2
Lesovij7
Все правильно сказал, жаль что нельзя ещё физически наказать обезьяну
Ответить
+2
ZloyDeda
Яке розслідування? Зважати на брехню і провокації того муд...а Віні? Він вже всім набрид зі своєю поведінкою - дикун неотесаний
Ответить
0
GloryUkraine
Згоден, що Бенфіці нічого не світить. Згадаєте як Реал бойкотував церемонію вручення Золотого м'яча, через цього гімнюка. І фІфа і уєфа це мовчки проковтнули.
Ответить
0
