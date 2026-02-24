Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Моуриньо устроил протест перед решающим матчем ЛЧ в Мадриде

Тренер Бенфики не примет участия в пресс-конференции накануне матча с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо не примет участия в пресс-конференции накануне ответного противостояния с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

Решающая стыковая встреча за путевку в 1/8 финала запланирована на среду и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первый матч завершился минимальной победой «сливочных» (1:0), однако игра запомнилась громким скандалом: во втором тайме Винисиус Жуниор обвинил игрока лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях. Сегодня стало известно, что УЕФА принял решение временно отстранить нападающего португальского клуба от еврокубковых соревнований.

Как информирует издание A Bola, ссылаясь на официальное заявление пресс-службы «орлов», Моуриньо пропустит общение с медиа по решению клуба и штаба. Вместо него на вопросы прессы ответит его ассистент Жоау Тральяу.

Стоит напомнить, что сам Жозе был удален в первой игре из-за конфликта с арбитром, поэтому он не сможет находиться на тренерском мостике в Мадриде. Примечательно, что это будет уже десятый случай в текущем сезоне, когда португальский специалист игнорирует регламентную пресс-конференцию.

По теме:
Бенфика возмущена решением УЕФА не наказывать игрока мадридского Реала
Бывший подопечный Моуриньо публично разнес Жозе из-за Винисиуса
После 3:1 с Интером тренер Буде-Глимт не собирается останавливаться
Бенфика Реал Мадрид Жозе Моуриньо Лига чемпионов Реал - Бенфика
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
