Моуриньо устроил протест перед решающим матчем ЛЧ в Мадриде

Тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо не примет участия в пресс-конференции накануне ответного противостояния с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

Решающая стыковая встреча за путевку в 1/8 финала запланирована на среду и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первый матч завершился минимальной победой «сливочных» (1:0), однако игра запомнилась громким скандалом: во втором тайме Винисиус Жуниор обвинил игрока лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях. Сегодня стало известно, что УЕФА принял решение временно отстранить нападающего португальского клуба от еврокубковых соревнований.

Как информирует издание A Bola, ссылаясь на официальное заявление пресс-службы «орлов», Моуриньо пропустит общение с медиа по решению клуба и штаба. Вместо него на вопросы прессы ответит его ассистент Жоау Тральяу.

Стоит напомнить, что сам Жозе был удален в первой игре из-за конфликта с арбитром, поэтому он не сможет находиться на тренерском мостике в Мадриде. Примечательно, что это будет уже десятый случай в текущем сезоне, когда португальский специалист игнорирует регламентную пресс-конференцию.