25 февраля 2026, 03:02 |
МОНФИС: «Я играл здесь 17 лет назад, когда турнир проходил на грунте»

В первом круге пятисотника Гаэль встретится с Дамиром Джумхуром

МОНФИС: «Я играл здесь 17 лет назад, когда турнир проходил на грунте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист, муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (ATP 170) готовится попрощаться с турниром в Акапулько.

Перед стартом пятисотника 39-летний француз пообщался с пресс-службой турнира:

«Я очень благодарен за всю любовь, которую я чувствовал от теннисных болельщиков на протяжении многих лет. Мне очень повезло с карьерой; я много работал, и своей преданностью теннису я обязан своим родителям, которые увидели во мне талант и дали мне лучшее образование и страсть к теннису, чтобы я стал профессионалом. Я хотел бы, чтобы меня запомнили как жизнерадостного человека, который всегда старался выкладываться на полную.

Я хотел еще раз насладиться опытом игры в таком особенном месте, как Акапулько. Я играл здесь 17 лет назад, когда турнир проходил на грунте, и все очень изменилось, но я помню, как великолепны были люди и какая потрясающая атмосфера царила», – заявил француз.

В 2009 году на турнире АТР 500 Акапулько Монфис проиграл финальный матч испанцу Николасу Альмагро – 4:6, 4:6.

В последнем сезоне своей карьеры Гаэль проиграл стартовые матчи на турнире АТР 250 в Окленде и Открытом чемпионате Австралии. Монфис также отказался от участия на соревнованиях в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро из-за болезни.

Монфис сыграет стартовый матч турнира ATP 500 в Акапулько, сегодня, 25 февраля против боснийца Дамира Джумхура.

Алина Грушко Источник: Punto de Break
