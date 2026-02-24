Теннисистка Дарья Касаткина, которая в январе получила австралийское гражданство, опубликовала Instagram-сториз в четвертую годовщину (24 февраля) полномасштбного вторжения россии в Украину.

Касаткина лаконично написала «1461 день», напомнив о том, сколько длятся террористические дейстаия страны 404 против всей Украины.

Дарья до апреля 2024 года выступала под «нейтральным» флагом – новоиспеченная австралийка является бывшей гражданкой рф. В мае 2025 года Марта Костюк и ФТУ выпустили заявление, в котором поблагодарили Касаткину за позицию.

ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф