Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
Другие новости
24 февраля 2026, 22:02 | Обновлено 24 февраля 2026, 22:05
1738
5

ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф

Бывшая российская теннисистка написала в Instagram «1461 день»

24 февраля 2026, 22:02 | Обновлено 24 февраля 2026, 22:05
1738
5 Comments
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Теннисистка Дарья Касаткина, которая в январе получила австралийское гражданство, опубликовала Instagram-сториз в четвертую годовщину (24 февраля) полномасштбного вторжения россии в Украину.

Касаткина лаконично написала «1461 день», напомнив о том, сколько длятся террористические дейстаия страны 404 против всей Украины.

Дарья до апреля 2024 года выступала под «нейтральным» флагом – новоиспеченная австралийка является бывшей гражданкой рф. В мае 2025 года Марта Костюк и ФТУ выпустили заявление, в котором поблагодарили Касаткину за позицию.

ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф

По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Мы просим не слов – мы просим больше действий»
Немецкий футбол поддержал Украину в годовщину полномасштабного вторжения
«Солидарны с Украиной». Клуб Бундеслиги отреагировал на годовщину войны
Марта Костюк Дарья Касаткина фото российско-украинская война
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Футбол | 24 февраля 2026, 09:37 10
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов

Предложения рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций

Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде
Теннис | 23 февраля 2026, 23:40 14
Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде
Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде

Даяна потерпела поражение от Марины Стакушич в 1/16 финала пятисотника в Мексике

Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Футбол | 24.02.2026, 15:00
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»
Футбол | 24.02.2026, 17:10
Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»
Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24.02.2026, 07:57
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andruha40
Щоб там не казали про Касаткіну,але вона єдина з росіянок хто проти війни і намагається показати свою позицію
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних в бані
Уже будучи австралійською підданою можна було якось внятніше виразити? 
Ответить
0
Standard
І це все? Жодного слова про біль, підтримку українців, чи осуд рашистів? Боялася образити мальчіков в трусіках на росії? Може вона громадянство змінила не через політичні мотиви, а через булінг лезбійок на росії.
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
"1461 день моя Россиюшка не может захватить Украину. Да шо ж такое" 
Ответить
-1
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
23.02.2026, 08:51
Футбол
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 19
Футбол
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 8
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
23.02.2026, 07:38 1
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем