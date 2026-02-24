Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинцы забили 50% голов Жироны в Ла Лиге в текущем сезоне
Испания
24 февраля 2026, 20:44 | Обновлено 24 февраля 2026, 20:45
Украинцы забили 50% голов Жироны в Ла Лиге в текущем сезоне

В активе Ваната и Цыганкова 13 из 26 голов команды в чемпионате Испании

Украинцы забили 50% голов Жироны в Ла Лиге в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинские футболисты Жироны Владислав Ванат и Виктор Цыганков на двоих забили 13 голов в Ла Лиге в текущем сезоне, что составляет ровно 50% всех голов команды (26).

В активе Ваната 8 забитых мячей, Цыганкова – 5.

Украинцы занимают первую и вторую строчку среди всех бомбардиров Жироны в текущей кампании Ла Лиги.

Вспомним всех игроков каталонского клуба, отмечавшихся голами в чемпионате Испании в сезоне 2025/26.

Бомбардиры Жироны в Ла Лиге в сезоне 2025/26

  • 8 – Владислав Ванат (Украина)
  • 5 – Виктор Цыганков (Украина)
  • 3 – Аззедин Унаи (Марокко)
  • 3 – Кристиан Стуани (Уругвай)
  • 2 – Тома Лемар (Франция)
  • 1 – Арнау Мартинес (Испания)
  • 1 – Жоэль Рока (Испания)
  • 1 – Витор Рейс (Бразилия)
  • 1 – Аксель Витсель (Бельгия)
  • 1 – Фран Бельтран (Испания)
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
