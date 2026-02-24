Испания24 февраля 2026, 20:44 | Обновлено 24 февраля 2026, 20:45
732
0
Украинцы забили 50% голов Жироны в Ла Лиге в текущем сезоне
В активе Ваната и Цыганкова 13 из 26 голов команды в чемпионате Испании
24 февраля 2026, 20:44 | Обновлено 24 февраля 2026, 20:45
732
0
Украинские футболисты Жироны Владислав Ванат и Виктор Цыганков на двоих забили 13 голов в Ла Лиге в текущем сезоне, что составляет ровно 50% всех голов команды (26).
В активе Ваната 8 забитых мячей, Цыганкова – 5.
Украинцы занимают первую и вторую строчку среди всех бомбардиров Жироны в текущей кампании Ла Лиги.
Вспомним всех игроков каталонского клуба, отмечавшихся голами в чемпионате Испании в сезоне 2025/26.
Бомбардиры Жироны в Ла Лиге в сезоне 2025/26
- 8 – Владислав Ванат (Украина)
- 5 – Виктор Цыганков (Украина)
- 3 – Аззедин Унаи (Марокко)
- 3 – Кристиан Стуани (Уругвай)
- 2 – Тома Лемар (Франция)
- 1 – Арнау Мартинес (Испания)
- 1 – Жоэль Рока (Испания)
- 1 – Витор Рейс (Бразилия)
- 1 – Аксель Витсель (Бельгия)
- 1 – Фран Бельтран (Испания)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 февраля 2026, 00:00 25
Каталонцы и «Алавес» разделили очки
Футбол | 24 февраля 2026, 09:04 8
Вивчаренко заинтересовала «Филадельфия»
Футбол | 24.02.2026, 15:00
Футбол | 24.02.2026, 21:02
Футбол | 24.02.2026, 16:45
Комментарии 0
Популярные новости
23.02.2026, 07:38 1
23.02.2026, 06:23 16
23.02.2026, 06:05 6
22.02.2026, 18:05 22
23.02.2026, 21:00 2
23.02.2026, 07:02 17
23.02.2026, 05:02 34
22.02.2026, 19:51 18