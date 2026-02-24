Украинцы забили 50% голов Жироны в Ла Лиге в текущем сезоне

Украинские футболисты Жироны Владислав Ванат и Виктор Цыганков на двоих забили 13 голов в Ла Лиге в текущем сезоне, что составляет ровно 50% всех голов команды (26).

В активе Ваната 8 забитых мячей, Цыганкова – 5.

Украинцы занимают первую и вторую строчку среди всех бомбардиров Жироны в текущей кампании Ла Лиги.

Вспомним всех игроков каталонского клуба, отмечавшихся голами в чемпионате Испании в сезоне 2025/26.

Бомбардиры Жироны в Ла Лиге в сезоне 2025/26