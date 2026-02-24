Сборная Франции получила солидные премиальные после победы над Украиной

Победа сборной Франции в противостоянии с Украиной (4:0) в квалификации ЧМ-2026 позволила Дидье Дешаму и его подопечным заработать солидные премиальные – по 42 тысячи евро.

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло сообщил, что несмотря на недовольство некоторых сотрудников ассоциации, французские футболисты и тренерский штаб получили премию в двойном размере:

«Я считаю, что сборная Франции является экономическим двигателем федерации. После этой квалификации был момент, чтобы признать ее вклад», – рассказал Диалло.

Обычно победа национальной команды приносит игрокам и наставнику по 21 тысяче евро, но после игры с «сине-желтыми» и официального завоевании путевки на мундиаль бонус был увеличен.

Соперниками команды Дешама в отборочной группе I станут Сенегал, Норвегия и одна из следующих трех команд: Боливия, Суринам или Ирак. В марте французы проведут товарищеские игры против Бразилии в (26 марта) и Колумбии (29 марта).