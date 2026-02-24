24 февраля, свою ответную встречу в 1/16 финала Лиги чемпионов проведут Ньюкасл – Карабах. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

«Сороки» проводят неоднозначный сезон, вроде играют неплохо, а стабильности в результатах нет. В чемпионате Ньюкасл идет только на 11 месте, отставание от первого квартета составляет 9 очков.

Свой последних матч команда проиграла на выезде Манчестер Сити, данное поражение стало четвертым в пяти встречах АПЛ. Клуб еще продолжает борьбу в Кубке Англии, но там только стадия 1/8 финала Вопрос с выходом в следующую стадию Лиги чемпионов решен, так что Ньюкасл может сделать ставку на еврокубки. Перед этой встречей у команды целых восемь кадровых потерь.

Карабах

«Скакуны» в этой Лиге чемпионов смогли прыгнуть выше головы, находясь в такой солидной компании, им все-таки удалось пробиться в плей-офф. На этом сказка закончится, учитывая провал в первом матче, теперь речь идет только о престиже и ценном опыте.

Соперник наверняка не выставит основу, что немного облегчит задачу, но матч в любом случае будет сложным. Карабах умеет терпеть и отвечать острыми выпадами, хотя против английских клубов им очень сложно.

Еврокубковый сезон сложился успешно, а теперь пора вспомнить и о внутренней арене, клуб идет вторым в чемпионате, отставание от лидера составляет семь очков, при этом есть игра в запасе. Пятеро футболистов не смогут выйти на поле в этой битве.

Личные встречи

В первой встрече Карабах провалился, особенно речь идет о первом тайме, когда пропустили пять безответных мячей. Ньюкасл легко довел матч до победы, в итоге 6:1 в пользу «сорок».

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.18 для Ньюкасла и 13.10 для Карабаха. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Первый матч показал, какая большая пропасть в классе между клубами, так что ответная игра стала формальностью. Учитывая плотность графика Ньюкасла, ожидаю серьезной ротации состава.

Вышедшим на поле футболистам будет что доказывать. Жду интересного и результативного футбола, поэтому предлагаю сделать ставку на тотал больше 3,5 голов за 1,73.