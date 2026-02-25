Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Карабах – 3:2. Шоу на Сент-Джеймс Парк. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Проходит дальше Ньюкасл
24.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 6:1 3 : 2
Карабах
Лига чемпионов
Ньюкасл – Карабах – 3:2. Шоу на Сент-Джеймс Парк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

Ньюкасл – Карабах – 3:2. Шоу на Сент-Джеймс Парк. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля Ньюкасл выиграл у Карабаха в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Сент-Джеймс Парк и завершилась со счетом 3:2 в пользу сорок.

В первой игре Ньюкасл разгромил оппонентов 6:1 (по сумме двух поединков – 9:3). В 1/8 финала подопечные Эдди Хау поборются либо с Барселоной, либо с Челси.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 24 февраля

Ньюкасл (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 3:2 [первый поединок – 6:1]

Голы: Тонали, 4, Жоэлинтон, 6, Ботман, 52 – Дуран, 51, Джафаргулиев, 57

Видеообзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Элвин Джафаргулиев (Карабах), асcист Марко Янкович.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Ботман (Ньюкасл), асcист Киран Триппье.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Камило Дуран (Карабах), асcист Джонатан Монтьель.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл), асcист Харви Барнс.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл), асcист Уильям Осула.
Ньюкасл Карабах Агдам Сандро Тонали Лига чемпионов Жоэлинтон Свен Ботман Камило Дуран Эльвин Джафаргулиев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
