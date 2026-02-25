Ньюкасл – Карабах – 3:2. Шоу на Сент-Джеймс Парк. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26
24 февраля Ньюкасл выиграл у Карабаха в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Сент-Джеймс Парк и завершилась со счетом 3:2 в пользу сорок.
В первой игре Ньюкасл разгромил оппонентов 6:1 (по сумме двух поединков – 9:3). В 1/8 финала подопечные Эдди Хау поборются либо с Барселоной, либо с Челси.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Ответный матч. 24 февраля
Ньюкасл (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 3:2 [первый поединок – 6:1]
Голы: Тонали, 4, Жоэлинтон, 6, Ботман, 52 – Дуран, 51, Джафаргулиев, 57
Видеообзор матча
События матча
