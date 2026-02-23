Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Канады Марины Стакушич (WTA 142).

WTA 500 Мерида. Хард, 1/16 финала

Марина Стакушич (Канада) [WC] – Даяна Ястремская (Украина) [5] – 6:4, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

Ястремская проиграла третий матч подряд. В последний раз она побеждала 9 февраля, когда одолела Кристину Букшку в первом круге соревнований WTA 1000 в Дохе.

Стакушич провела первый поединок с середины января, когда из-за судорого не сумела доиграть поединок 1/64 финала Australian Open против Присциллы Хон. Ее следюущей соперницей будет либо Кристина Букша, либо Донна Векич.