Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
23 февраля 2026, 23:40 | Обновлено 23 февраля 2026, 23:47
Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде

Даяна потерпела поражение от Марины Стакушич в 1/16 финала пятисотника в Мексике

Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Канады Марины Стакушич (WTA 142).

WTA 500 Мерида. Хард, 1/16 финала

Марина Стакушич (Канада) [WC] – Даяна Ястремская (Украина) [5] – 6:4, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

Ястремская проиграла третий матч подряд. В последний раз она побеждала 9 февраля, когда одолела Кристину Букшку в первом круге соревнований WTA 1000 в Дохе.

Стакушич провела первый поединок с середины января, когда из-за судорого не сумела доиграть поединок 1/64 финала Australian Open против Присциллы Хон. Ее следюущей соперницей будет либо Кристина Букша, либо Донна Векич.

Даяна Ястремская Марина Стакушич WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Vlad H.
Це нещастя хтось ще дивиться ? У мене вистачило нервів на 2 гейми . Там тупість поглиблюється неймовірними темпами. 
pawa
Дая, не соромся з таким тенісом! Які 1000-ки? Які 500-ки? З грою, яку ти демонструєш - турніри серії ІТФ - це твоє місце!
Vitason
Трах у неї в голові,дикий))))
samird
Можливо вже пора ЦЕ закінчувати та перебратись на ОнліФанс?
Vlad H.
Склад учасниць - можна грати , але і вони для Даяни непрохідні. Тренера немає , та і хто з такою буде працювати , там важко вкласти щось в голову ,хоча вона і пуста.
Forcer
Чого ви всі вчепилися до Даяни! Ну спад в грі в кожного буває! В неї зараз такий період просто! І не забувайте що в неї зараз кохання, вона дуже закохана...а в такому стані важко зосередитися на тенісі!
