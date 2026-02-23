Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23.02–01.03

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
23 февраля 2026, 23:36 |
103
0

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 23 февраля до 1 марта

М25, Пщына (Польша – хард, зал)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Андрей Порицкий (Украина) – Рихард Антони (Германия, 12) – 4:6. 1:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Владислав Орлов (Украина, 7) – ТВА
  • Вадим Урсу (Украина, 5) – Кароль Филяр (Польша) – ТВА
  • ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Том Хэндс (Великобритания) и Харри Уэнделкен (Великобритания, 1) – Владислав Орлов (Украина) и Милош Щыпка (Польша) – ТВА
  • Александр Брайнин (Украина) и Хавиер Якубович (Словакия) – Мэттью Доналд (Чехия) и Роман Постолка (Чехия) – 24.02
  • Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – Антони Генов (Болгария) и Петр Павлак (Польша, 3) – 24.02, не ранее 13:00

М25 Вали-ди-Лобу (Португалия – хард). M25 Vale do Lobo

Одиночный разряд

Первый круг

  • Готье Онклен (Бельгия, 5) – Алексей Крутых (Украина) – ТВА
  • Рауль Бранкаччио (Италия, 7) – Георгий Кравченко (Украина) – 24.02

Парный разряд

Первый круг

  • Георгий Кравченко (Украина) и Джорджо Табакко (Италия, 3) – Джеймс Бивен (Великобритания) и Шон Ходкин (Великобритания) – ТВА
  • Тим Хандель (Германия) и Алексей Крутых (Украина) – Угу Майя (Португалия) и Гильерме Валдулейруш (Португалия) – ТВА

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Маркус Кобаяши (Япония) – Илья Марченко (Украина, 16) – 6:2, 2:6, 3:10

Второй круг

  • Маттео Вавассори (Италия) – Илья Марченко (Украина, 16) – w/o

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Вячеслав Белинский (Украина, 2) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 8 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Архип Козлов – Василий Макаренко (Украина) – 6:3, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

  • Юрий Джавакян (Украина, 7) – Вишайя Тронгчароенчаникул (Тайланд) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Петр Грыниковски (Польша) и Ян Верблиньски (Польша) – Юрий Джавакян (Украина) и Вишайя Тронгчароенчаникул (Тайланд, 3) – 24.02, не ранее 12:30
  • Альваро Буэно (Испания) и Дарршан Суреш (Малайзия) – Тунчай Дуран (Турция) и Владимир Ужиловский (Украина, 2) – 24.02, не ранее 12:30

М15 Вильена (Испания – хард), M15 Villena 2

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 5) – Хавьер Молина (Испания) – 6:1, 3:1 RET

Второй круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 5) – Марио Арсе (Испания) – 7:6 (7:1), 6:2

Третий круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 3) – Гас Гранет (США, 15) – 24.02, не ранее 11:00
ITF World Tennis Tour ITF Анталья ITF Шарм-эш-Шейх Андрей Порицкий Владислав Орлов Вадим Урсу Александр Брайнин Алексей Крутых Георгий Кравченко Илья Марченко Вячеслав Белинский Василий Макаренко Юрий Джавакян Владимир Ужиловский
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
