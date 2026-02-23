Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23.02–01.03

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 23 февраля до 1 марта

М25, Пщына (Польша – хард, зал)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Андрей Порицкий (Украина) – Рихард Антони (Германия, 12) – 4:6. 1:6

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Владислав Орлов (Украина, 7) – ТВА

– ТВА Вадим Урсу (Украина, 5) – Кароль Филяр (Польша) – ТВА

– Кароль Филяр (Польша) – ТВА ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Том Хэндс (Великобритания) и Харри Уэнделкен (Великобритания, 1) – Владислав Орлов (Украина) и Милош Щыпка (Польша) – ТВА

и Милош Щыпка (Польша) – ТВА Александр Брайнин (Украина) и Хавиер Якубович (Словакия) – Мэттью Доналд (Чехия) и Роман Постолка (Чехия) – 24.02

и Хавиер Якубович (Словакия) – Мэттью Доналд (Чехия) и Роман Постолка (Чехия) – 24.02 Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – Антони Генов (Болгария) и Петр Павлак (Польша, 3) – 24.02, не ранее 13:00

М25 Вали-ди-Лобу (Португалия – хард). M25 Vale do Lobo

Одиночный разряд

Первый круг

Готье Онклен (Бельгия, 5) – Алексей Крутых (Украина) – ТВА

– ТВА Рауль Бранкаччио (Италия, 7) – Георгий Кравченко (Украина) – 24.02

Парный разряд

Первый круг

Георгий Кравченко (Украина) и Джорджо Табакко (Италия, 3) – Джеймс Бивен (Великобритания) и Шон Ходкин (Великобритания) – ТВА

и Джорджо Табакко (Италия, 3) – Джеймс Бивен (Великобритания) и Шон Ходкин (Великобритания) – ТВА Тим Хандель (Германия) и Алексей Крутых (Украина) – Угу Майя (Португалия) и Гильерме Валдулейруш (Португалия) – ТВА

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Маркус Кобаяши (Япония) – Илья Марченко (Украина, 16) – 6:2, 2:6, 3:10

Второй круг

Маттео Вавассори (Италия) – Илья Марченко (Украина, 16) – w/o

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Вячеслав Белинский (Украина, 2) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 8 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Архип Козлов – Василий Макаренко (Украина) – 6:3, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

Юрий Джавакян (Украина, 7) – Вишайя Тронгчароенчаникул (Тайланд) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Петр Грыниковски (Польша) и Ян Верблиньски (Польша) – Юрий Джавакян (Украина) и Вишайя Тронгчароенчаникул (Тайланд, 3) – 24.02, не ранее 12:30

и Вишайя Тронгчароенчаникул (Тайланд, 3) – 24.02, не ранее 12:30 Альваро Буэно (Испания) и Дарршан Суреш (Малайзия) – Тунчай Дуран (Турция) и Владимир Ужиловский (Украина, 2) – 24.02, не ранее 12:30

М15 Вильена (Испания – хард), M15 Villena 2

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Владимир Якубенко (Украина, 5) – Хавьер Молина (Испания) – 6:1, 3:1 RET

Второй круг

Владимир Якубенко (Украина, 5) – Марио Арсе (Испания) – 7:6 (7:1), 6:2

Третий круг