Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23.02–01.03
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 23 февраля до 1 марта
М25, Пщына (Польша – хард, зал)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Андрей Порицкий (Украина) – Рихард Антони (Германия, 12) – 4:6. 1:6
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Владислав Орлов (Украина, 7) – ТВА
- Вадим Урсу (Украина, 5) – Кароль Филяр (Польша) – ТВА
- ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Том Хэндс (Великобритания) и Харри Уэнделкен (Великобритания, 1) – Владислав Орлов (Украина) и Милош Щыпка (Польша) – ТВА
- Александр Брайнин (Украина) и Хавиер Якубович (Словакия) – Мэттью Доналд (Чехия) и Роман Постолка (Чехия) – 24.02
- Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – Антони Генов (Болгария) и Петр Павлак (Польша, 3) – 24.02, не ранее 13:00
М25 Вали-ди-Лобу (Португалия – хард). M25 Vale do Lobo
Одиночный разряд
Первый круг
- Готье Онклен (Бельгия, 5) – Алексей Крутых (Украина) – ТВА
- Рауль Бранкаччио (Италия, 7) – Георгий Кравченко (Украина) – 24.02
Парный разряд
Первый круг
- Георгий Кравченко (Украина) и Джорджо Табакко (Италия, 3) – Джеймс Бивен (Великобритания) и Шон Ходкин (Великобритания) – ТВА
- Тим Хандель (Германия) и Алексей Крутых (Украина) – Угу Майя (Португалия) и Гильерме Валдулейруш (Португалия) – ТВА
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Маркус Кобаяши (Япония) – Илья Марченко (Украина, 16) – 6:2, 2:6, 3:10
Второй круг
- Маттео Вавассори (Италия) – Илья Марченко (Украина, 16) – w/o
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Вячеслав Белинский (Украина, 2) – ТВА
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 8 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Архип Козлов – Василий Макаренко (Украина) – 6:3, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- Юрий Джавакян (Украина, 7) – Вишайя Тронгчароенчаникул (Тайланд) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Петр Грыниковски (Польша) и Ян Верблиньски (Польша) – Юрий Джавакян (Украина) и Вишайя Тронгчароенчаникул (Тайланд, 3) – 24.02, не ранее 12:30
- Альваро Буэно (Испания) и Дарршан Суреш (Малайзия) – Тунчай Дуран (Турция) и Владимир Ужиловский (Украина, 2) – 24.02, не ранее 12:30
М15 Вильена (Испания – хард), M15 Villena 2
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Владимир Якубенко (Украина, 5) – Хавьер Молина (Испания) – 6:1, 3:1 RET
Второй круг
- Владимир Якубенко (Украина, 5) – Марио Арсе (Испания) – 7:6 (7:1), 6:2
Третий круг
- Владимир Якубенко (Украина, 3) – Гас Гранет (США, 15) – 24.02, не ранее 11:00
