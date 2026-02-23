Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
23 февраля 2026, 23:35 |
46
0

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 23 февраля до 1 марта

W75 Трнава (Словакия – хард, зал). The 1st W75 Empire Tennis Academy Indoor 2026

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вероника Подрез (Украина, 6) – Самира Де Стефано (Италия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • София Лансере и Лола Радивоевч (Сербия) – Надежда Колб (Украина) и Кристина Новак (Словения) – 24.02, не ранее 17:00

W35 Аркадия (Калифорния, США – хард), Itennis Arcadia Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анита Сагдиева (Украина, 2) – Катерина Скачкова – 23-24.02

W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дарина Матвеева (Латвия) – Ярослава Срибная (Украина, уайлд-кард) – 6:0, 6:0
  • Арина Якушева (Украина) – Клара Вайя (Сербия) – 2:6, 0:6
  • София Криворучко (Украина) – Диана-Иоанна Симионеску (Румыния) – 0:6, 4:6
  • Эсила Токлу (Турция) – Мария Емшанова (Украина) – 2:6, 3:6

Второй круг

  • Мария Емшанова (Украина) – Мария Торрес (Колумбия, 9) – 1:6, 3:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Илена Ин-Албон (Швейцария) – Анастасия Соболева (Украина, 2) – 24.12

Парный разряд

Первый круг

  • Наталия Фер (Швейцария) и Мария Емшанова (Украина) – Ингкар Дюсебай (Казахстан) и Мария Попа (Румыния) – 24.12, не ранее 13.30

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Марго Комано (Франция) – Мария Лазаренко (Украина) – 3:6, 2:6

Второй круг

  • Чжу Ченьтин (Китай) – Мария Лазаренко (Украина) – 3:6, 2:6

Третий круг

  • Мария Лазаренко (Украина) – Джорджина Гарсия-Перес (Испания) – 24.02

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 8 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Ляймен (Германия – хард, зал)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Полина Скляр (Украина, 6) – Франческа Парчелли (Германия, уайлд-кард) – 6:3, 6:2

Второй круг

  • Полина Скляр (Украина, 6) – Шарлотте ван Зоннефелд (Нидерланды) – 24.02

Одиночный разряд

Первый круг

  • Стефани Фиссхер (Нидерланды, 1) – Дарья Есыпчук (Украина) – 24.02
  • Юлия Штусек (Германия) – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Полина Скляр (Украина) и Соня Женихова (Германия, 4) – Лиа Скаламбрино (Германия) и Ана Стратулат (Германия) – 24.02, не ранее 17:00

Второй круг

  • Йози Демс (Германия) и Анастасия Фирман (Украина, 1) – Лили Грайнерт (Германия) и Эмми Нехис (Германия) или Гая Мадуцци (Италия) и Каролин Рашдорф (Германия) – ТВА
  • Сара Файмонова (Чехия) и Каролина Влчкова (Чехия) или Матильда Бурыло (Норвегия) и Анн Кеука (Германния) – Лус Конинх (Нидерланды) и Дарья Есыпчук (Украина, 2) – ТВА

W15 Манакор (Испания – хард), Women's Series III Rafa Nadal Academy

Одиночный разряд

Первый круг

  • Мария Бенито (Испания) – Серафима Васильева (Украина) – 6:0, 6:2
  • Мария Медведкова (Украина) – Марта Леон (Испания) – 6:3, 5:7, 8:10
  • Чжан Бовень (Китай) – Полина Исакова (Украина, 9) – 0:6, 0:6

Второй круг

  • Анна Кабассерс (Испания) – Полина Исакова (Украина, 9) – 2:6, 3:6

Третий круг

  • Эмма Славикова (Чехия, 5) – Полина Исакова (Украина, 9) – 24.02, 10:30

Парный разряд

Первый круг

  • Полина Исакова (Украина) и Калла Макгилл (США) – Паула Сембранос (Швейцария) и Нина Мерле (Германия) – 24.02, не ранее 16:00
  • Мария Матеас (Румыния) и Бриана Сабо (Румыния) – Мария Медведкова (Украина) и Хайди Шмаль (Швейцария) – 24.02, не ранее 16:00
По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23.02–01.03
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.02
ITF World Tennis Tour ITF Трнава ITF Анталья ITF Монастир ITF Шарм-эш-Шейх ITF Манакор Вероника Подрез Надежда Колб Анита Сагдиева Мария Емшанова Анастасия Соболева Мария Лазаренко Катерина Лазаренко Полина Скляр Анастасия Фирман Дарья Есипчук Полина Исакова Серафима Васильева
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
