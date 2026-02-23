Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 23 февраля до 1 марта
W75 Трнава (Словакия – хард, зал). The 1st W75 Empire Tennis Academy Indoor 2026
Одиночный разряд
Первый круг
- Вероника Подрез (Украина, 6) – Самира Де Стефано (Италия) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- София Лансере и Лола Радивоевч (Сербия) – Надежда Колб (Украина) и Кристина Новак (Словения) – 24.02, не ранее 17:00
W35 Аркадия (Калифорния, США – хард), Itennis Arcadia Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анита Сагдиева (Украина, 2) – Катерина Скачкова – 23-24.02
W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дарина Матвеева (Латвия) – Ярослава Срибная (Украина, уайлд-кард) – 6:0, 6:0
- Арина Якушева (Украина) – Клара Вайя (Сербия) – 2:6, 0:6
- София Криворучко (Украина) – Диана-Иоанна Симионеску (Румыния) – 0:6, 4:6
- Эсила Токлу (Турция) – Мария Емшанова (Украина) – 2:6, 3:6
Второй круг
- Мария Емшанова (Украина) – Мария Торрес (Колумбия, 9) – 1:6, 3:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Илена Ин-Албон (Швейцария) – Анастасия Соболева (Украина, 2) – 24.12
Парный разряд
Первый круг
- Наталия Фер (Швейцария) и Мария Емшанова (Украина) – Ингкар Дюсебай (Казахстан) и Мария Попа (Румыния) – 24.12, не ранее 13.30
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Марго Комано (Франция) – Мария Лазаренко (Украина) – 3:6, 2:6
Второй круг
- Чжу Ченьтин (Китай) – Мария Лазаренко (Украина) – 3:6, 2:6
Третий круг
- Мария Лазаренко (Украина) – Джорджина Гарсия-Перес (Испания) – 24.02
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 8 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
W15 Ляймен (Германия – хард, зал)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Полина Скляр (Украина, 6) – Франческа Парчелли (Германия, уайлд-кард) – 6:3, 6:2
Второй круг
- Полина Скляр (Украина, 6) – Шарлотте ван Зоннефелд (Нидерланды) – 24.02
Одиночный разряд
Первый круг
- Стефани Фиссхер (Нидерланды, 1) – Дарья Есыпчук (Украина) – 24.02
- Юлия Штусек (Германия) – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Полина Скляр (Украина) и Соня Женихова (Германия, 4) – Лиа Скаламбрино (Германия) и Ана Стратулат (Германия) – 24.02, не ранее 17:00
Второй круг
- Йози Демс (Германия) и Анастасия Фирман (Украина, 1) – Лили Грайнерт (Германия) и Эмми Нехис (Германия) или Гая Мадуцци (Италия) и Каролин Рашдорф (Германия) – ТВА
- Сара Файмонова (Чехия) и Каролина Влчкова (Чехия) или Матильда Бурыло (Норвегия) и Анн Кеука (Германния) – Лус Конинх (Нидерланды) и Дарья Есыпчук (Украина, 2) – ТВА
W15 Манакор (Испания – хард), Women's Series III Rafa Nadal Academy
Одиночный разряд
Первый круг
- Мария Бенито (Испания) – Серафима Васильева (Украина) – 6:0, 6:2
- Мария Медведкова (Украина) – Марта Леон (Испания) – 6:3, 5:7, 8:10
- Чжан Бовень (Китай) – Полина Исакова (Украина, 9) – 0:6, 0:6
Второй круг
- Анна Кабассерс (Испания) – Полина Исакова (Украина, 9) – 2:6, 3:6
Третий круг
- Эмма Славикова (Чехия, 5) – Полина Исакова (Украина, 9) – 24.02, 10:30
Парный разряд
Первый круг
- Полина Исакова (Украина) и Калла Макгилл (США) – Паула Сембранос (Швейцария) и Нина Мерле (Германия) – 24.02, не ранее 16:00
- Мария Матеас (Румыния) и Бриана Сабо (Румыния) – Мария Медведкова (Украина) и Хайди Шмаль (Швейцария) – 24.02, не ранее 16:00
