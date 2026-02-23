Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 23 февраля до 1 марта

W75 Трнава (Словакия – хард, зал). The 1st W75 Empire Tennis Academy Indoor 2026

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Подрез (Украина, 6) – Самира Де Стефано (Италия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

София Лансере и Лола Радивоевч (Сербия) – Надежда Колб (Украина) и Кристина Новак (Словения) – 24.02, не ранее 17:00

W35 Аркадия (Калифорния, США – хард), Itennis Arcadia Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Анита Сагдиева (Украина, 2) – Катерина Скачкова – 23-24.02

W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Дарина Матвеева (Латвия) – Ярослава Срибная (Украина, уайлд-кард) – 6:0, 6:0

Арина Якушева (Украина) – Клара Вайя (Сербия) – 2:6, 0:6

София Криворучко (Украина) – Диана-Иоанна Симионеску (Румыния) – 0:6, 4:6

Эсила Токлу (Турция) – Мария Емшанова (Украина) – 2:6, 3:6

Второй круг

Мария Емшанова (Украина) – Мария Торрес (Колумбия, 9) – 1:6, 3:6

Одиночный разряд

Первый круг

Илена Ин-Албон (Швейцария) – Анастасия Соболева (Украина, 2) – 24.12

Парный разряд

Первый круг

Наталия Фер (Швейцария) и Мария Емшанова (Украина) – Ингкар Дюсебай (Казахстан) и Мария Попа (Румыния) – 24.12, не ранее 13.30

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Марго Комано (Франция) – Мария Лазаренко (Украина) – 3:6, 2:6

Второй круг

Чжу Ченьтин (Китай) – Мария Лазаренко (Украина) – 3:6, 2:6

Третий круг

Мария Лазаренко (Украина) – Джорджина Гарсия-Перес (Испания) – 24.02

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 8 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Ляймен (Германия – хард, зал)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Полина Скляр (Украина, 6) – Франческа Парчелли (Германия, уайлд-кард) – 6:3, 6:2

Второй круг

Полина Скляр (Украина, 6) – Шарлотте ван Зоннефелд (Нидерланды) – 24.02

Одиночный разряд

Первый круг

Стефани Фиссхер (Нидерланды, 1) – Дарья Есыпчук (Украина) – 24.02

– 24.02 Юлия Штусек (Германия) – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Полина Скляр (Украина) и Соня Женихова (Германия, 4) – Лиа Скаламбрино (Германия) и Ана Стратулат (Германия) – 24.02, не ранее 17:00

Второй круг

Йози Демс (Германия) и Анастасия Фирман (Украина, 1) – Лили Грайнерт (Германия) и Эмми Нехис (Германия) или Гая Мадуцци (Италия) и Каролин Рашдорф (Германия) – ТВА

– Лили Грайнерт (Германия) и Эмми Нехис (Германия) или Гая Мадуцци (Италия) и Каролин Рашдорф (Германия) – ТВА Сара Файмонова (Чехия) и Каролина Влчкова (Чехия) или Матильда Бурыло (Норвегия) и Анн Кеука (Германния) – Лус Конинх (Нидерланды) и Дарья Есыпчук (Украина, 2) – ТВА

W15 Манакор (Испания – хард), Women's Series III Rafa Nadal Academy

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Бенито (Испания) – Серафима Васильева (Украина) – 6:0, 6:2

Мария Медведкова (Украина) – Марта Леон (Испания) – 6:3, 5:7, 8:10

Чжан Бовень (Китай) – Полина Исакова (Украина, 9) – 0:6, 0:6

Второй круг

Анна Кабассерс (Испания) – Полина Исакова (Украина, 9) – 2:6, 3:6

Третий круг

Эмма Славикова (Чехия, 5) – Полина Исакова (Украина, 9) – 24.02, 10:30

Парный разряд

Первый круг