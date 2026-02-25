Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
ТОТТИ: «Это единственный игрок, который мне нравится, настоящий талант»

Легендарный нападающий – о Нико Пасе

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легенда «Ромы» Франческо Тотти отметился оценкой молодых талантов Серии А. По словам итальянского футбольного идола, сейчас в чемпионате немного настоящих итальянских перспективных игроков, а больше всего его впечатляет хавбек «Комо» Нико Пас.

«В Серии А немного итальянских талантов. Единственный игрок, который мне действительно нравится, хотя он и не итальянец, — это Нико Пас. Он единственный, за кем я слежу», — сказал Франческо Тотти.

Ранее полузащитник итальянского «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас согласился вернуться в мадридский «Реал».

Перець
Це буде дійсно втрата для Комо на наступний сезон 
