ТОТТИ: «Это единственный игрок, который мне нравится, настоящий талант»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти отметился оценкой молодых талантов Серии А. По словам итальянского футбольного идола, сейчас в чемпионате немного настоящих итальянских перспективных игроков, а больше всего его впечатляет хавбек «Комо» Нико Пас.

«В Серии А немного итальянских талантов. Единственный игрок, который мне действительно нравится, хотя он и не итальянец, — это Нико Пас. Он единственный, за кем я слежу», — сказал Франческо Тотти.

Ранее полузащитник итальянского «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас согласился вернуться в мадридский «Реал».