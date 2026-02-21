Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 февраля 2026, 13:00 | Обновлено 21 февраля 2026, 14:37
Дарья Снигур – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Оэйраше

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

21 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 133) продолжает выступления на турнире WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

В полуфинале украинка играет против представительницы Нидерландов Сюзан Ламенс (WTA 109). Встреча началась в 13:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Дарьи.

Победительница поединка в финале встретится либо с Викторией Голубич, либо с Теодорой Костович.

📺 Видеотрансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sashamar
Перша  і друга ланка завдання виконали! Подрєз в фіналі, відмінусовавши росіянку (таку собі Кіру Павлову) з бубликом. Снігур в фіналі, і це її найбільше на сьогодні досягнення на рівні челенджера. Чекаємо на третій, найголовніший сьогодні результат.
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Молодці і Даша, і Вероніка, обидві в фіналі...ну і чекаємо титулу від Елі сьогодні!
Ответить
+2
Yaroslav
3-6,3-6 і чекає на фінал)))
 Вітаю Дашу з фіналом WTA-125.
Ответить
+2
C.Пеклов
Молодець Дар'я,так тримати!Удачі у фіналі!
Ответить
+1
