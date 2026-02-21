Дарья Снигур – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 133) продолжает выступления на турнире WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

В полуфинале украинка играет против представительницы Нидерландов Сюзан Ламенс (WTA 109). Встреча началась в 13:00 по Киеву.

Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Дарьи.

Победительница поединка в финале встретится либо с Викторией Голубич, либо с Теодорой Костович.