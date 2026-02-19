Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 10:14
89
2

Источник: Зарубежный клуб не заинтересован в приглашении Лупашко

«Актобе» не планирует менять главного тренера

19 февраля 2026, 10:14 |
89
2 Comments
Источник: Зарубежный клуб не заинтересован в приглашении Лупашко
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Казахстанский Актобе не заинтересован в назначении украинского специалиста Владислава Лупашко на должность главного тренера первой команды.

По информации СМИ, руководство казахстанского клуба не контактировало с украинским специалистом и не ведет с ним абсолютно никаких переговоров о сотрудничестве.

Руководство Актобе вообще не рассматривает вопрос о смене главного тренера болгарина Николая Костова, который хорошо знаком в Украине по работе в донецком Металлурге (2008-2010), Карпатах (2012-2013), Таврии (2014) и каменской Стали (2017-2018).

В составе Актобе есть два украинских футболиста: защитник Иван Ордец и вингер Дмитрий Топалов. Кроме того, в казахстанский клуб недавно перешел экс-игрок Карпат Пабло Альварес.

Актобе назначение тренера Владислав Лупашко чемпионат Казахстана по футболу
Олег Вахоцкий
REALIST
самі вигадали новину - самі спростували
Ответить
+1
Перець
Кому цей фізкультурник буде потрібний , та щей за кордоном 
Ответить
0
