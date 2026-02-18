Украинский тренер Владислав Лупашко заинтересовал руководство казахстанского Актобе. Специалист заявил, что не прочь вернуться к тренерской работе.

«Есть определенные разговоры с Актобе, но я в них не участвую, поэтому и что-то конкретное сказать не могу. Интересно ли мне самому поработать в Казахстане? В общем, важна не страна, важный проект. Чего хочет клуб – чтобы была возможность развиваться вместе с ним. Все возможно», – сказал Владислав.

В составе Актобе есть два украинских футболиста: защитник Иван Ордец и вингер Дмитрий Топалов. Кроме того, в казахстанский клуб недавно перебрался экс-игрок Карпат Пабло Альварес.

Ивана Ордеца можно смело называть предателем Украины. В начале полномасштабного вторжения вокруг позиции защитника возник скандал – он продолжал выступать в составе московского «Динамо» и даже участвовал в корпоративах команды.