Третий раз в истории клуба. Милан не проигрывает 24 матча подряд в Серии А
«Россонери» продолжили свою беспроигрышную серию домашней ничьей с «Комо»
В среду, 18 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Милан» и «Комо». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.
Миланский клуб продолжил свою беспроигрышную серию в Серии А до 24 поединков – это третий подобный результат в истории клуба. Предыдущие серии были зафиксированы с декабря 1950 года по май 1951 года (24 игры) и в сезоне 1991/92 – 34 матча без поражений.
Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 54 балла и разместились на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Интера» на семь зачетных пунктов.
В следующем поединке, который состоится 22 февраля, «Милан» на домашней арене встретится с «Пармой», которая разместилась на 12-й позиции.
Беспроигрышная серия Милана в Серии А:
- Милан – Комо – 1:1
- Пиза – Милан – 1:2
- Болонья – Милан – 0:3
- Рома – Милан – 1:1
- Милан – Лечче – 1:0
- Комо – Милан – 1:3
- Фиорентина – Милан – 1:1
- Милан – Дженоа – 1:1
- Кальяри – Милан – 0:1
- Милан – Верона – 3:0
- Милан – Сассуоло – 2:2
- Торино – Милан – 2:3
- Милан – Лацио – 1:0
- Интер – Милан – 0:1
- Парма – Милан – 2:2
- Милан – Рома – 1:0
- Аталанта – Милан – 1:1
- Милан – Пиза – 2:2
- Милан – Фиорентина – 2:1
- Ювентус – Милан – 0:0
- Милан – Наполи – 2:1
- Удинезе – Милан – 0:3
- Милан – Болонья – 1:0
- Лечче – Милан – 0:2
