Третий раз в истории клуба. Милан не проигрывает 24 матча подряд в Серии А

В среду, 18 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Милан» и «Комо». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

Миланский клуб продолжил свою беспроигрышную серию в Серии А до 24 поединков – это третий подобный результат в истории клуба. Предыдущие серии были зафиксированы с декабря 1950 года по май 1951 года (24 игры) и в сезоне 1991/92 – 34 матча без поражений.

Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 54 балла и разместились на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Интера» на семь зачетных пунктов.

В следующем поединке, который состоится 22 февраля, «Милан» на домашней арене встретится с «Пармой», которая разместилась на 12-й позиции.

Беспроигрышная серия Милана в Серии А: