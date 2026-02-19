Третий раз в истории клуба. Милан не проигрывает 24 матча подряд в Серии А

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
«Россонери» продолжили свою беспроигрышную серию домашней ничьей с «Комо»

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Милан» и «Комо». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

Миланский клуб продолжил свою беспроигрышную серию в Серии А до 24 поединков – это третий подобный результат в истории клуба. Предыдущие серии были зафиксированы с декабря 1950 года по май 1951 года (24 игры) и в сезоне 1991/92 – 34 матча без поражений.

Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 54 балла и разместились на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Интера» на семь зачетных пунктов.

В следующем поединке, который состоится 22 февраля, «Милан» на домашней арене встретится с «Пармой», которая разместилась на 12-й позиции.

Беспроигрышная серия Милана в Серии А:

  • Милан – Комо – 1:1
  • Пиза – Милан – 1:2
  • Болонья – Милан – 0:3
  • Рома – Милан – 1:1
  • Милан – Лечче – 1:0
  • Комо – Милан – 1:3
  • Фиорентина – Милан – 1:1
  • Милан – Дженоа – 1:1
  • Кальяри – Милан – 0:1
  • Милан – Верона – 3:0
  • Милан – Сассуоло – 2:2
  • Торино – Милан – 2:3
  • Милан – Лацио – 1:0
  • Интер – Милан – 0:1
  • Парма – Милан – 2:2
  • Милан – Рома – 1:0
  • Аталанта – Милан – 1:1
  • Милан – Пиза – 2:2
  • Милан – Фиорентина – 2:1
  • Ювентус – Милан – 0:0
  • Милан – Наполи – 2:1
  • Удинезе – Милан – 0:3
  • Милан – Болонья – 1:0
  • Лечче – Милан – 0:2
чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Комо статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
