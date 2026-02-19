Компани назвал тренера, которого считает номером один
Тренер Баварии признался, кто изменил его футбольное мышление
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями о том, кто является для него примером в тренерской профессии.
«Пеп Гвардиола – выдающийся специалист среди всех, под чьим началом мне довелось выступать. Именно он помог мне глубже взглянуть на футбольные процессы. При этом я не стремлюсь к слепому копированию его методов. Пеп уникален, он – номер один.
Я старался перенимать полезные наработки у каждого наставника на своем пути. Роберто Манчини или Хуб Стевенс также являются отличными примерами. Ты впитываешь определенные качества от каждого учителя, чтобы в итоге создать свою неповторимую историю», – отметил Компани.
Отвечая на вопрос о конкретных уроках Гвардиолы, Компани подчеркнул: «Речь идет не столько о тактических схемах. Прежде всего, это ментальность – неутолимая жажда победы в каждом соревновании.
Это умение относиться к любому матчу как к решающему, не разделяя оппонентов на принципиальных соперников и представителей низших дивизионов».
