Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
Компани назвал тренера, которого считает номером один

Тренер Баварии признался, кто изменил его футбольное мышление

Компани назвал тренера, которого считает номером один
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями о том, кто является для него примером в тренерской профессии.

«Пеп Гвардиола – выдающийся специалист среди всех, под чьим началом мне довелось выступать. Именно он помог мне глубже взглянуть на футбольные процессы. При этом я не стремлюсь к слепому копированию его методов. Пеп уникален, он – номер один.

Я старался перенимать полезные наработки у каждого наставника на своем пути. Роберто Манчини или Хуб Стевенс также являются отличными примерами. Ты впитываешь определенные качества от каждого учителя, чтобы в итоге создать свою неповторимую историю», – отметил Компани.

Отвечая на вопрос о конкретных уроках Гвардиолы, Компани подчеркнул: «Речь идет не столько о тактических схемах. Прежде всего, это ментальность – неутолимая жажда победы в каждом соревновании.

Это умение относиться к любому матчу как к решающему, не разделяя оппонентов на принципиальных соперников и представителей низших дивизионов».

Пеп Гвардиола Венсан Компани Манчестер Сити Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Bayern & Germany
