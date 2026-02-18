Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал минимально одолел Леванте в чемпионате Испании
Чемпионат Испании
Леванте
18.02.2026 21:00 – FT 0 : 1
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 февраля 2026, 23:13 |
12
0

Вильярреал минимально одолел Леванте в чемпионате Испании

Единственный гол в матче забил Жорж Микаутадзе

18 февраля 2026, 23:13 |
12
0
Вильярреал минимально одолел Леванте в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Леванте – Вильярреал

В перенесенном матче 16-го тура Ла Лиги сезона 2025/2026 «Вильярреал» обыграл «Леванте» со счетом 1:0. Поединок состоялся на стадионе Сьюдад де Валенсия в Валенсии.

Единственный гол в матче на 57-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе. После этого поединка «Леванте» с 18 очками остался на 19-м месте в турнирной таблице, тогда как «Вильярреал» поднялся на третью позицию с 48 очками.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Ла Лига. 16-й тур.

Леванте – Вильярреал – 0:1
Гол: Микаутадзе, 57.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Леванте – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Скандал в Ла Лиге. Рафинья указал на виновника поражения Барсы от Жироны
Реал под руководством Арбелоа забивал во всех матчах
Жорж Микаутадзе Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Леванте
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков не смог сдержать эмоций после сенсационного матча с Барселоной
Футбол | 18 февраля 2026, 21:22 0
Цыганков не смог сдержать эмоций после сенсационного матча с Барселоной
Цыганков не смог сдержать эмоций после сенсационного матча с Барселоной

Команда Мичела победила 2:1

Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18 февраля 2026, 07:40 1
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко

Бывшему чемпиону мира исполнилось 38 лет

Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Футбол | 18.02.2026, 15:23
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Скандальный футболист, избивший военного ТЦК, впервые выступил с заявлением
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Футбол | 18.02.2026, 07:53
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Футбол | 18.02.2026, 07:11
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
17.02.2026, 21:05 1
Олимпийские игры
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 73
Футбол
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 4
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 13
Футбол
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 4
Футбол
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
18.02.2026, 08:10 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем