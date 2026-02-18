Вильярреал минимально одолел Леванте в чемпионате Испании
Единственный гол в матче забил Жорж Микаутадзе
В перенесенном матче 16-го тура Ла Лиги сезона 2025/2026 «Вильярреал» обыграл «Леванте» со счетом 1:0. Поединок состоялся на стадионе Сьюдад де Валенсия в Валенсии.
Единственный гол в матче на 57-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе. После этого поединка «Леванте» с 18 очками остался на 19-м месте в турнирной таблице, тогда как «Вильярреал» поднялся на третью позицию с 48 очками.
Ла Лига. 16-й тур.
Леванте – Вильярреал – 0:1
Гол: Микаутадзе, 57.
¡¡¡VICTORIA GROGUETAAAAA!!! 💛💛💛#LevanteUDVillarreal pic.twitter.com/eX8gYeZ95o— Villarreal CF (@VillarrealCF) February 18, 2026
