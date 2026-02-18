Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Убедительный камбек. Видеообзор матча

18 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Белинду Бенчич в трех сетах в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Украинка одержала победу со счетом 4:6, 6:1, 6:3 за 2 часа. Элина провела шестое очное противостояние против Белинды и в четвертый раз справилась со швейцаркой.

В четвертьфинале тысячника в Дубае Свитолина поборется с хорваткой Антонией Ружич.

🏆 WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [9] – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:4, 1:6, 3:6

Видеообзор матча