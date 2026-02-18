Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
18 февраля 2026, 20:13
Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Убедительный камбек. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае

Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Убедительный камбек. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич и Элина Свитолина

18 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Белинду Бенчич в трех сетах в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Украинка одержала победу со счетом 4:6, 6:1, 6:3 за 2 часа. Элина провела шестое очное противостояние против Белинды и в четвертый раз справилась со швейцаркой.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В четвертьфинале тысячника в Дубае Свитолина поборется с хорваткой Антонией Ружич.

🏆 WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [9] – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:4, 1:6, 3:6

Видеообзор матча

По теме:
Четвертая ракетка отыграла три матчбола и пробилась в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Шанс для Свитолиной. Рыбакина не сумела доиграть матч 1/8 финала в Дубае
Белинда Бенчич Элина Свитолина WTA Дубай теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
