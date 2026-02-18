Украинец сменил клуб, который лидирует в Премьер-лиге, на Черноморец

Бывший защитник черкасского ЛНЗ Александр Каплиенко прокомментировал свой переход в одесский «Черноморец» и рассказал, почему решил покинуть команду, претендующую на первое место в элитном дивизионе:

– Александр, позади несколько спаррингов и несколько недель тренировочной работы. Удалось ли войти в нужный ритм, чтобы выполнять все задачи тренерского штаба?

– Да, конечно, мы вошли в ритм. Однако еще предстоит много работать, чтобы быть в максимальной форме.

– С кем в команде уже успел наладить почти идеальную химию? Кому можешь отдать передачу с закрытыми глазами с пониманием того, что она точно долетит?

– Пока рано говорить об этом, но я со всеми ребятами знаком. Со всеми хорошие отношения как на поле, так и за его пределами.

– Что можешь сказать в целом об атмосфере в коллективе, который существенно обновился?

– В коллективе все хорошо. Ребята отлично приняли меня в команде.

– В своей бывшей команде ЛНЗ ты некоторое время работал с Романом Иосифовичем Григорчуком. Это было недавно. Изменился ли его тренерский подход, или основа методов осталась прежней?

– У Романа Иосифовича есть своя основа, которую он предлагает команде. Она остается неизменной – это его стиль и видение футбола.

– В чем была твоя мотивация покинуть клуб, который шел на первом месте в УПЛ, и перейти в команду, которая занимает третье место в Первой лиге?

– Мы с тренером не сошлись в футбольных взглядах. Я хотел больше играть. В ЛНЗ понимал, что не будет достаточно игровой практики, поэтому решил перейти в «Черноморец», чтобы получать шанс и помогать команде.

– Важный фактор подготовительного процесса – последствия войны. Одесса, к сожалению, почти каждый день находится под вражеским прицелом. Есть и бытовые проблемы. Удается ли находить дополнительные силы, чтобы, несмотря ни на что, продолжать работать?

– Сейчас во многих регионах страны есть проблемы из-за войны. Но нам нужно работать, играть и побеждать, чтобы вернуть команду в УПЛ.

– Что хотел бы пожелать или посоветовать болельщикам одесского клуба?

– Болельщикам «Черноморца» хочу пожелать терпения и веры. Мы сделаем все, чтобы вернуть команду в УПЛ. Наш клуб с большой историей, он должен играть на самом высоком уровне!