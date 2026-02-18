Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец сменил клуб, который лидирует в Премьер-лиге, на Черноморец
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 16:49 | Обновлено 18 февраля 2026, 16:55
132
0

Украинец сменил клуб, который лидирует в Премьер-лиге, на Черноморец

Александр Каплиенко присоединился к одесской команде в поисках игрового времени

18 февраля 2026, 16:49 | Обновлено 18 февраля 2026, 16:55
132
0
Украинец сменил клуб, который лидирует в Премьер-лиге, на Черноморец
ФК Черноморец Одесса. Александр Каплиенко

Бывший защитник черкасского ЛНЗ Александр Каплиенко прокомментировал свой переход в одесский «Черноморец» и рассказал, почему решил покинуть команду, претендующую на первое место в элитном дивизионе:

– Александр, позади несколько спаррингов и несколько недель тренировочной работы. Удалось ли войти в нужный ритм, чтобы выполнять все задачи тренерского штаба?

– Да, конечно, мы вошли в ритм. Однако еще предстоит много работать, чтобы быть в максимальной форме.

– С кем в команде уже успел наладить почти идеальную химию? Кому можешь отдать передачу с закрытыми глазами с пониманием того, что она точно долетит?

– Пока рано говорить об этом, но я со всеми ребятами знаком. Со всеми хорошие отношения как на поле, так и за его пределами.

– Что можешь сказать в целом об атмосфере в коллективе, который существенно обновился?

– В коллективе все хорошо. Ребята отлично приняли меня в команде.

– В своей бывшей команде ЛНЗ ты некоторое время работал с Романом Иосифовичем Григорчуком. Это было недавно. Изменился ли его тренерский подход, или основа методов осталась прежней?

– У Романа Иосифовича есть своя основа, которую он предлагает команде. Она остается неизменной – это его стиль и видение футбола.

– В чем была твоя мотивация покинуть клуб, который шел на первом месте в УПЛ, и перейти в команду, которая занимает третье место в Первой лиге?

– Мы с тренером не сошлись в футбольных взглядах. Я хотел больше играть. В ЛНЗ понимал, что не будет достаточно игровой практики, поэтому решил перейти в «Черноморец», чтобы получать шанс и помогать команде.

– Важный фактор подготовительного процесса – последствия войны. Одесса, к сожалению, почти каждый день находится под вражеским прицелом. Есть и бытовые проблемы. Удается ли находить дополнительные силы, чтобы, несмотря ни на что, продолжать работать?

– Сейчас во многих регионах страны есть проблемы из-за войны. Но нам нужно работать, играть и побеждать, чтобы вернуть команду в УПЛ.

– Что хотел бы пожелать или посоветовать болельщикам одесского клуба?

– Болельщикам «Черноморца» хочу пожелать терпения и веры. Мы сделаем все, чтобы вернуть команду в УПЛ. Наш клуб с большой историей, он должен играть на самом высоком уровне!

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новая аренда. Шахтер снова попрощался с хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал чемпиона Италии конкуренту по Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского полузащитника
ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса Александр Каплиенко Роман Григорчук трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ – о победе Реала, игре Судакова и положении Лунина
Футбол | 18 февраля 2026, 14:14 0
Мирон МАРКЕВИЧ – о победе Реала, игре Судакова и положении Лунина
Мирон МАРКЕВИЧ – о победе Реала, игре Судакова и положении Лунина

Именитый украинский тренер прокомментировал успех мадридской команды в Лиге чемпионов

«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Футбол | 18 февраля 2026, 06:53 40
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком

Колесник попал в скандал

Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Олимпийские игры | 17.02.2026, 21:05
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18.02.2026, 07:40
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Футбол | 17.02.2026, 14:53
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
16.02.2026, 16:43 39
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 9
Футбол
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 65
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
17.02.2026, 09:48 9
Футбол
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем