19 февраля 2026, 11:47 |
Маркевич дал совет Лунину, который проиграл конкуренцию Куртуа

Именитый украинский тренер уверен, что второму номеру «сливочных» необходимо покинуть Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Во вторник, 17 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил победу королевского клуба и дал совет голкиперу сборной Украины Андрею Лунину, который снова остался на скамейке запасных:

«Чуда не произошло. Преимущество гостей во всех компонентах ощущалось. Я не могу сказать, что «Бенфика» была обречена, но главное, что в составе «сливочных», в отличие от лиссабонской команды, были исполнители, которые в одиночку могли решить судьбу противостояния.

Лунин? Он проиграл конкуренцию Тибо Куртуа, который снова был на высоте. Лунину, как и Забарному, летом следует сменить клубную «прописку». Иначе об игровой практике можно будет только мечтать», – считает Маркевич.

В нынешнем сезоне украинский вратарь провел всего три игры, в которых пропустил восемь мячей. Контракт 27-летнего голкипера истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Тибо Куртуа Андрей Лунин Мирон Маркевич
