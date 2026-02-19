Маркевич дал совет Лунину, который проиграл конкуренцию Куртуа

Во вторник, 17 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил победу королевского клуба и дал совет голкиперу сборной Украины Андрею Лунину, который снова остался на скамейке запасных:

«Чуда не произошло. Преимущество гостей во всех компонентах ощущалось. Я не могу сказать, что «Бенфика» была обречена, но главное, что в составе «сливочных», в отличие от лиссабонской команды, были исполнители, которые в одиночку могли решить судьбу противостояния.

Лунин? Он проиграл конкуренцию Тибо Куртуа, который снова был на высоте. Лунину, как и Забарному, летом следует сменить клубную «прописку». Иначе об игровой практике можно будет только мечтать», – считает Маркевич.

В нынешнем сезоне украинский вратарь провел всего три игры, в которых пропустил восемь мячей. Контракт 27-летнего голкипера истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.