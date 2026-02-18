Футболист Колоса может избежать тюрьмы. Ранее он ударил сотрудника ТЦК

Нападающий «Колоса» Даниил Колесник, который был задержан Национальной полицией Украины, может избежать тюремного заключения. Об этом сообщило издание Ukraine context.

Во вторник, 17 февраля, 24-летний футболист ударил сотрудника ТЦК после конфликта, обстоятельства которого выясняет полиция Киевской области. Против Колесника было открыто уголовное дело, которое предусматривает до пяти лет тюрьмы.

По информации источника, «в Даниила появилась возможность искупить свою вину и на личном примере показать, как лучше проводить мобилизацию – ему предложили пойти на службу в ТЦК».

В нынешнем сезоне нападающий играл за вторую команду «Колоса», которая выступает во Второй лиге Украины. Колесник провел 16 матчей, в которых забил шесть голов.

Контракт футболиста с клубом из Ковалевки истекает в июне 2026 года.