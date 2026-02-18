Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Колоса может избежать тюрьмы. Ранее он ударил сотрудника ТЦК
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 14:07 |
Даниил Колесник был задержан Национальной полицией Украины в среду, 18 февраля

ФК Колос Ковалевка. Даниил Колесник

Нападающий «Колоса» Даниил Колесник, который был задержан Национальной полицией Украины, может избежать тюремного заключения. Об этом сообщило издание Ukraine context.

Во вторник, 17 февраля, 24-летний футболист ударил сотрудника ТЦК после конфликта, обстоятельства которого выясняет полиция Киевской области. Против Колесника было открыто уголовное дело, которое предусматривает до пяти лет тюрьмы.

По информации источника, «в Даниила появилась возможность искупить свою вину и на личном примере показать, как лучше проводить мобилизацию – ему предложили пойти на службу в ТЦК».

В нынешнем сезоне нападающий играл за вторую команду «Колоса», которая выступает во Второй лиге Украины. Колесник провел 16 матчей, в которых забил шесть голов.

Контракт футболиста с клубом из Ковалевки истекает в июне 2026 года.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Даниил Колесник российско-украинская война
Николай Тытюк Источник: Telegram
Xvalenok03
Сомневаюсь, что ему предложат служить в тцк.
А если предложат, то он скорее всего гордо откажется.
Gargantua
ахахах, циничненько
