Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Против 24-летнего нападающего «Колоса» Даниила Колесника открыто криминальное дело
Национальная полиция Украины задержала нападающего «Колоса» Даниила Колесника, ударившего военнослужащего ТЦК. Против 24-летнего игрока возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел во вторник, 17 февраля.
«Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства происшествия с участием военнослужащего в Бучанском районе. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео в одном из телеграмм-каналов, на котором зафиксировано, что в Святопетровском мужчина ударил в лицо военнослужащего ТЦК.
По данному факту следователями Бучанского районного управления полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается» – сообщила полиция Киевской области.
ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг, а также их близких родственников.
