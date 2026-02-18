Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 10:47 | Обновлено 18 февраля 2026, 10:55
Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК

Против 24-летнего нападающего «Колоса» Даниила Колесника открыто криминальное дело

Нацполиция задержала украинского футболиста, ударившего представителя ТЦК
ФК Колос Ковалевка. Даниил Колесник

Национальная полиция Украины задержала нападающего «Колоса» Даниила Колесника, ударившего военнослужащего ТЦК. Против 24-летнего игрока возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел во вторник, 17 февраля.

«Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства происшествия с участием военнослужащего в Бучанском районе. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео в одном из телеграмм-каналов, на котором зафиксировано, что в Святопетровском мужчина ударил в лицо военнослужащего ТЦК.

По данному факту следователями Бучанского районного управления полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается» – сообщила полиция Киевской области.

ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг, а также их близких родственников.

Даниил Колесник чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка российско-украинская война полиция
Николай Тытюк Источник: Национальная полиция Украины
batistuta
Гестапо не спить!
Ответить
+1
MaximusOne
Концтабірний режим.
Ответить
+1
Xvalenok03
Теперь узнаем по комментариям ху есть ху.
Патриотов много, особенно за бугром, а воевать некому за Украину.
Ответить
0
Maks23
В целом красавчик...но мозгов мало выкладывать такие видео..
Ответить
-1
DaVinci
Свободу герою народу України)
Ответить
-1
chehcr7rm
Огооо скільки вати в коментах
Ответить
-2
starter_barter
Нацпол - молодці. Тепер - громадський контроль над справою, щоб ніяка ганчірєнка його не витягла. А там, дивися, і вересень, 25 рочків стукне, такого дєрзкого хлопця залюбки візьмуть в морпіхи чи ДШВ.
Мораль: підняв руку на військового або ветерана - відповідай на повну.
Ответить
-4
