Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим

24-летний украинский нападающий Даниил Колесник попал в скандал.

Футболист выложил в социальных сетях видео, где он ударил по лицу мужчину в военной форме, вероятно военнослужащего ТЦК и СП. Впоследствии Колесник решил все скрыть, но явно у него не получилось – видео быстро разлетелось по сети.

Колесник сейчас выступает в резервной команде ковалевцев во Второй лиге Украины. За «Колос-2» он провел в этом сезоне 16 матчей, где забил шесть голов.

Колесник является воспитанником киевского «Арсенала», в Украине также играл за «Минай» и «Левый Берег».