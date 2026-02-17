Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 14:56 | Обновлено 17 февраля 2026, 15:14
2095
5

Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим

Даниил Колесник попал в скандал

17 февраля 2026, 14:56 | Обновлено 17 февраля 2026, 15:14
2095
5 Comments
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
ФК Колос. Даниил Колесник

24-летний украинский нападающий Даниил Колесник попал в скандал.

Футболист выложил в социальных сетях видео, где он ударил по лицу мужчину в военной форме, вероятно военнослужащего ТЦК и СП. Впоследствии Колесник решил все скрыть, но явно у него не получилось – видео быстро разлетелось по сети.

Колесник сейчас выступает в резервной команде ковалевцев во Второй лиге Украины. За «Колос-2» он провел в этом сезоне 16 матчей, где забил шесть голов.

Колесник является воспитанником киевского «Арсенала», в Украине также играл за «Минай» и «Левый Берег».

  

По теме:
Бывший форвард Шахтера возобновил карьеру после двухлетнего перерыва
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
ВИДЕО. Неймара хотели специально сломать перед чемпионатом мира
Даниил Колесник Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу драка скандал Вооруженные силы Украины
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Футбол | 17 февраля 2026, 08:11 1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»

Вингер не считает себя легендой клуба

Манчестер Сити удивил вратаря. Теперь он хочет уйти
Футбол | 17 февраля 2026, 13:33 0
Манчестер Сити удивил вратаря. Теперь он хочет уйти
Манчестер Сити удивил вратаря. Теперь он хочет уйти

Траффорд не ожидал подписания Доннаруммы

Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол | 17.02.2026, 09:33
Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17.02.2026, 09:45
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Футбол | 16.02.2026, 16:43
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
ТЦКшники це не військові...
Ответить
+4
Diesel
Красень. 
Ответить
0
Gargantua
Это же он избил футболиста "Шинника" в Турции, с чего и началась массовая драка.
Какая ирония судьбы.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
New Zelander
Ну якраз вийде з в'язниці і буде йому 25. 
Ответить
-8
Популярные новости
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 3
Бокс
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
16.02.2026, 01:32
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 11
Хоккей
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем