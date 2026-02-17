Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Даниил Колесник попал в скандал
24-летний украинский нападающий Даниил Колесник попал в скандал.
Футболист выложил в социальных сетях видео, где он ударил по лицу мужчину в военной форме, вероятно военнослужащего ТЦК и СП. Впоследствии Колесник решил все скрыть, но явно у него не получилось – видео быстро разлетелось по сети.
Колесник сейчас выступает в резервной команде ковалевцев во Второй лиге Украины. За «Колос-2» он провел в этом сезоне 16 матчей, где забил шесть голов.
Колесник является воспитанником киевского «Арсенала», в Украине также играл за «Минай» и «Левый Берег».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер не считает себя легендой клуба
Траффорд не ожидал подписания Доннаруммы
Какая ирония судьбы.