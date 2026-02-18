Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Тренер Реала жестко отреагировал на расистский скандал в матче с Бенфикой

Альваро Арбелоа прокомментировал произошедший в поединке Лиги чемпионов инцидент

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал расистский инцидент, произошедший в поединке Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

В ходе встречи вингер «сливочных» Винисиус проинформировал арбитра Франсуа Летексье о том, что Джанлука Престианни допустил в его адрес оскорбление, назвав «обезьяной».

«Вини чувствует себя нормально, он сохраняет спокойствие. Произошедшее не вызвало симпатии ни у кого. Стоит уточнить у футболиста «Бенфики», что именно он произнес.

Подобные вещи необходимо полностью убрать из футбола. Если сами игроки не поставят в этом точку, справиться с проблемой будет крайне тяжело», – подчеркнул Арбелоа.

Альваро Арбелоа Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов Винисиус Жуниор Джанлука Престианни
