Тренер Реала жестко отреагировал на расистский скандал в матче с Бенфикой

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал расистский инцидент, произошедший в поединке Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

В ходе встречи вингер «сливочных» Винисиус проинформировал арбитра Франсуа Летексье о том, что Джанлука Престианни допустил в его адрес оскорбление, назвав «обезьяной».

«Вини чувствует себя нормально, он сохраняет спокойствие. Произошедшее не вызвало симпатии ни у кого. Стоит уточнить у футболиста «Бенфики», что именно он произнес.

Подобные вещи необходимо полностью убрать из футбола. Если сами игроки не поставят в этом точку, справиться с проблемой будет крайне тяжело», – подчеркнул Арбелоа.