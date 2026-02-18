Винисиус догнал Рафинью по количеству голов в ворота Трубина в ЛЧ

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин пропустил 70 голов в Лиге чемпионов, выступая за Бенфику и Шахтер.

В первом матче 1/16 финала ЛЧ Бенфика дома уступила мадридскому Реалу со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече был забит Винисиусом.

Для бразильца этот забитый мяч стал 5-м в Лиге чемпионов в ворота Анатолия Трубина. По этому показателю Винисиус догнал другого бразильца, Рафинью из Барселоны (также 5).

По этому поводу вспомним всех футболистов, которые забивали в ворота Анатолия в Лиге чемпионов, а также отметим интересный факт, что 4 гола были забиты игроками Шахтера в свои ворота: 2 – Валерий Бондарь, 1 – Сергей Кривцов и Артем Бондаренко.

Еще однажды гол в свои ворота забил уже игрок Бенфики Ричард Риос.

Авторы забитых мячей в ворота Анатолия Трубина в Лиге чемпионов (70 голов)