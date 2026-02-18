Винисиус догнал Рафинью по количеству голов в ворота Трубина в ЛЧ
Вспомним всех игроков, которые забивали украинскому голкиперу в Лиге чемпионов
Голкипер Бенфики Анатолий Трубин пропустил 70 голов в Лиге чемпионов, выступая за Бенфику и Шахтер.
В первом матче 1/16 финала ЛЧ Бенфика дома уступила мадридскому Реалу со счетом 0:1.
Единственный гол во встрече был забит Винисиусом.
Для бразильца этот забитый мяч стал 5-м в Лиге чемпионов в ворота Анатолия Трубина. По этому показателю Винисиус догнал другого бразильца, Рафинью из Барселоны (также 5).
По этому поводу вспомним всех футболистов, которые забивали в ворота Анатолия в Лиге чемпионов, а также отметим интересный факт, что 4 гола были забиты игроками Шахтера в свои ворота: 2 – Валерий Бондарь, 1 – Сергей Кривцов и Артем Бондаренко.
Еще однажды гол в свои ворота забил уже игрок Бенфики Ричард Риос.
Авторы забитых мячей в ворота Анатолия Трубина в Лиге чемпионов (70 голов)
- 5 – Рафинья (Барселона)
- 5 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 3 – Алассан Плео (Боруссия Менхенгладбах)
- 3 – Карим Бензема (Реал)
- 2 – Эдин Джеко (Интер)
- 2 – Родриго (Реал)
- 2 – Энтони Миламбо (Фейеноорд)
- 2 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 2 – Элиас Бен Сехир (Монако)
- 2 – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед)
- 2 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 2 – Валерий Бондарь (автоголы)
- 1 – Лука Модрич (Реал)
- 1 – Рами Бенсебаини (Боруссия Менхенгладбах)
- 1 – Ларс Штиндль (Боруссия Менхенгладбах)
- 1 – Мохамед Симакан (РБ Лейпциг)
- 1 – Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг)
- 1 – Андре Силва (РБ Лейпциг)
- 1 – Доминик Собослаи (РБ Лейпциг)
- 1 – Георгиос Якумакис (Селтик)
- 1 – Антонио Рюдигер (Реал)
- 1 – Роко Шимич (РБ Зальцбург)
- 1 – Оскар Глоух (РБ Зальцбург)
- 1 – Лука Сучич (РБ Зальцбург)
- 1 – Маркус Тюрам (Интер)
- 1 – Марко Арнаутович (Интер)
- 1 – Давиде Фраттези (Интер)
- 1 – Алексис Санчес (Интер)
- 1 – Браис Мендес (Реал Сосьедад)
- 1 – Микель Мерино (Реал Сосьедад)
- 1 – Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)
- 1 – Андер Барренечеа (Реал Сосьедад)
- 1 – Милсон (Црвена Звезда)
- 1 – Аясе Уэда (Фейеноорд)
- 1 – Джамал Мусиала (Бавария)
- 1 – Сунгуту Магасса (Монако)
- 1 – Эрик Гарсия (Барселона)
- 1 – Такуми Минамино (Монако)
- 1 – Джордж Иленихена (Монако)
- 1 – Ламин Ямаль (Барселона)
- 1 – Леандро Андраде (Карабах)
- 1 – Камило Дуран (Карабах)
- 1 – Алексей Кащук (Карабах)
- 1 – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)
- 1 – Патрик Шик (Байер)
- 1 – Кефрен Тюрам (Ювентус)
- 1 – Вестон Маккени (Ювентус)
- 1 – Сергей Кривцов (автогол)
- 1 – Валерий Бондаренко (автогол)
- 1 – Ричард Риос (автогол)
