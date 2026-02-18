Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 февраля 2026, 22:01 | Обновлено 18 февраля 2026, 22:45
КОСТЮК: Игроки, которые сейчас в Динамо, сильнее. Поэтому мы отправили его

Тренер – об аренде Задорожного

18 февраля 2026, 22:01 | Обновлено 18 февраля 2026, 22:45
КОСТЮК: Игроки, которые сейчас в Динамо, сильнее. Поэтому мы отправили его
ФК Динамо. Федор Задорожный

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк объяснил, почему решил отправить в аренду в «Зарю» украинского нападающего Федора Задорожного.

– Задорожный у вас часто играл в молодежке, но вы его отправили в аренду в «Зарю». Вы рассчитываете на него и смотрите на него как на игрока «Динамо»?

– Конечно, это наш игрок. На данный момент игроки, которые находятся в расположении команды, сильнее. Будем надеяться, что для Федора будет полезна поездка в «Зарю» – он там получит тот игровой опыт в УПЛ, который поможет ему вернуться и стать игроком нашей команды.

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
