КОСТЮК: Игроки, которые сейчас в Динамо, сильнее. Поэтому мы отправили его
Тренер – об аренде Задорожного
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк объяснил, почему решил отправить в аренду в «Зарю» украинского нападающего Федора Задорожного.
– Задорожный у вас часто играл в молодежке, но вы его отправили в аренду в «Зарю». Вы рассчитываете на него и смотрите на него как на игрока «Динамо»?
– Конечно, это наш игрок. На данный момент игроки, которые находятся в расположении команды, сильнее. Будем надеяться, что для Федора будет полезна поездка в «Зарю» – он там получит тот игровой опыт в УПЛ, который поможет ему вернуться и стать игроком нашей команды.
