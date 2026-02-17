Детали согласованы. Карпаты планируют объявить о трансфере бразильца

Как стало известно Sport.ua, ожидается, что 18 февраля «Карпаты» подпишут контракт с 20-летним опорным полузащитником из Бразилии Эрики, прошедшей осенью выступавший за армянский «Ван».

По имеющейся информации, легионер уже сыграл за «Карпаты» в последнем контрольном матче на испанском сборе с китайским клубом «Тяньцзинь». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает латиноамериканца в 225 тысяч евро.

Что касается еще одного бразильца – Бруниньо, то согласно договоренностям между «Карпатами» и «Металлистом 1925» он продолжит карьеру в харьковском клубе. Однако есть также информация, что этот трансфер в итоге не состоится.

«Карпаты» занимают в УПЛ 9 место, набрав 19 очков и в 17 туре сыграют 22 февраля с «Шахтером».

