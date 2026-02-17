Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 12:22 |
Детали согласованы. Карпаты планируют объявить о трансфере бразильца

«Зелено-белые» начали подготовку к поединку с «Шахтером»

Детали согласованы. Карпаты планируют объявить о трансфере бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрики

Как стало известно Sport.ua, ожидается, что 18 февраля «Карпаты» подпишут контракт с 20-летним опорным полузащитником из Бразилии Эрики, прошедшей осенью выступавший за армянский «Ван».

По имеющейся информации, легионер уже сыграл за «Карпаты» в последнем контрольном матче на испанском сборе с китайским клубом «Тяньцзинь». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает латиноамериканца в 225 тысяч евро.

Что касается еще одного бразильца – Бруниньо, то согласно договоренностям между «Карпатами» и «Металлистом 1925» он продолжит карьеру в харьковском клубе. Однако есть также информация, что этот трансфер в итоге не состоится.

«Карпаты» занимают в УПЛ 9 место, набрав 19 очков и в 17 туре сыграют 22 февраля с «Шахтером».

Ранее сообщалось, что один из лучших игроков УПЛ сорвал громкий трансфер из-за обстрелов Киева.

