Детали согласованы. Карпаты планируют объявить о трансфере бразильца
«Зелено-белые» начали подготовку к поединку с «Шахтером»
Как стало известно Sport.ua, ожидается, что 18 февраля «Карпаты» подпишут контракт с 20-летним опорным полузащитником из Бразилии Эрики, прошедшей осенью выступавший за армянский «Ван».
По имеющейся информации, легионер уже сыграл за «Карпаты» в последнем контрольном матче на испанском сборе с китайским клубом «Тяньцзинь». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает латиноамериканца в 225 тысяч евро.
Что касается еще одного бразильца – Бруниньо, то согласно договоренностям между «Карпатами» и «Металлистом 1925» он продолжит карьеру в харьковском клубе. Однако есть также информация, что этот трансфер в итоге не состоится.
«Карпаты» занимают в УПЛ 9 место, набрав 19 очков и в 17 туре сыграют 22 февраля с «Шахтером».
Ранее сообщалось, что один из лучших игроков УПЛ сорвал громкий трансфер из-за обстрелов Киева.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук считает, что Виктор и Владислав сейчас одни из лучших украинских легионеров в Европе
Матч между «Динамо» и «Рухом» в рамках Национальной лиги U19 перенесен