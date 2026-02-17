Один из лучших игроков УПЛ сорвал громкий трансфер из-за обстрелов Киева

Лидер «Карпат» Бруниньо в последний момент отказался от подписания контракта с «Металлистом 1925».

После нескольких дней работы с командой на сборах бразилец вернулся вместе с харьковчанами в Украину.

Проведя здесь два дня, он неожиданно изменил свое решение. По информации Игоря Бурбаса, на позицию игрока повлияла семья, которая опасается жизни в Киеве. Сейчас стороны еще пытаются найти выход из ситуации, однако вероятность трансфера из «Карпат» практически сведена к нулю.

Напомним, харьковский клуб тренируется на полях, расположенных вблизи Киева, а домашние матчи в сезоне 2025/2026 играет на Центральном стадионе в Житомире

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бруниньо может перейти в «Маккаби» (Хайфа).