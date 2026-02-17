Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из лучших игроков УПЛ сорвал громкий трансфер из-за обстрелов Киева
17 февраля 2026, 00:33 |
Бруниньо не перейдет в «Металлист 1925»

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо

Лидер «Карпат» Бруниньо в последний момент отказался от подписания контракта с «Металлистом 1925».

После нескольких дней работы с командой на сборах бразилец вернулся вместе с харьковчанами в Украину.

Проведя здесь два дня, он неожиданно изменил свое решение. По информации Игоря Бурбаса, на позицию игрока повлияла семья, которая опасается жизни в Киеве. Сейчас стороны еще пытаются найти выход из ситуации, однако вероятность трансфера из «Карпат» практически сведена к нулю.

Напомним, харьковский клуб тренируется на полях, расположенных вблизи Киева, а домашние матчи в сезоне 2025/2026 играет на Центральном стадионе в Житомире

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бруниньо может перейти в «Маккаби» (Хайфа).

трансферы Карпаты Львов Игорь Бурбас Металлист 1925 трансферы УПЛ Бруниньо
Дмитрий Олийченко
